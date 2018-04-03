Gardiyanı sarhoş ettiler, 'daha fazla içki alacağız' diyerek firar ettiler

Kolombiya'da gardiyanı sarhoş eden ve biri FARC üyesi olduğu belirtilen iki mahkum, yüksek güvenlikli hapishaneden kaçmayı başardı.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yüksek güvenlikli bir hapishanede iki mahkum, gardiyanı sarhoş ettikten sonra daha fazla içki alıp geleceklerine söz vererek firar etti.

John Alejandro Gutiérrez Rincón ve Olmedo Vargas Padilla adlı mahkumların geri dönmemesi üzerine Cumartesi gününden beri polisler iki kaçak mahkumu arıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, mahkumların sıkı kontrollerin gerçekleştirilmesine rağmen el yapımı likör üretmeyi başardığı, bu likörü gardiyana ikram ederek gardiyanın sarhoş olmasına yol açtıkları düşünülüyor.

Diğer gardiyanlar verdikleri ifadede mahkumların gardiyanı alkol alıp geri geleceklerine ikna ettiklerini belirtti.

Hapishane müdürü Germán Ricaurte, Kolombiya'daki bir radoyaya verdiği röportajında, bu durumu "profesyonelliğe ve meslek etiğine" aykırı bir durum olarak tanımladı.

İki mahkumun FARC (Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri) üyesi olduğu, Vargas'ın daha sonra örgütten ayrıldığı ve başka bir suçtan tutuklandığı belirtildi.