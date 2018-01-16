Erdoğan ve Yıldırım örtülü ödeneği son kuruşuna dek harcadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, 2017’de hiçbir bürokratik işleme tabi olmadan, hesabını vermeden kullanabildikleri örtülü ödeneğin tamamına yakınını harcadı. Erdoğan ve Yıldırım’ın bir yıllık harcaması 3 milyarı aştı.

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, 2017 bütçesi gerçekleşme rakamlarını açıkladı.

BirGün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre örtülü ödenek harcamaları, devletin 110 bin kamu işçisine bir yılda yaptığı ödemeye yaklaştı. Bakanlıklar; bağlı ve ilişkili kuruluşlarda çalışan 81 bin 471 işçiyle TSK’deki 17 bin 617 işçiye bütçeden yıl boyunca yapılan harcama tutarı, örtülü ödenekten 1 milyar TL farkla 4.2 milyar oldu.

SON KURUŞUNA KADAR HARCADILAR

Yasa ile “Kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, devletin millî güvenliği ve yüksek menfaatleri ile devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ve olağanüstü hizmetlerle ilgili devlet ve hükümet icapları için kullanılmak üzere konulan” ve "gizli hizmet giderleri" olarak isimlendirilen örtülü ödenek tutarının ilk kez bu yıl tamamına yakını harcandı.

Bütçede yer alan iki gizli hizmet kaleminden daha çok uzun ömürlü mal alımı için ayrılan ancak 2016’ya kadar sembolik harcamaların yapıldığı ikinci kalem de devreye girdi. 2016’da ilk kez 406 milyonluk harcama ile ilk kalemin yüzde 25’ine ulaşan bu harcama tutarı bu yıl 1 milyarı aştı. 2017’de 1 milyar 977 milyon lira cari kalemden harcanırken yatırım kalemindeki harcama da 1 milyar 51 milyon liraya fırladı. 2016’da 2.2 milyar TL olan toplam harcama bu yıl yüzde 50 dolayında artarak 3 milyar 28 milyon lira oldu.

AKP 14 MİLYAR HARCADI

Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilene kadar sadece başbakanların kullanımında olan örtülü ödenekten eski başbakanlar Bülent Ecevit, Tansu Çiller, Necmettin Erbakan ve Mesut Yılmaz döneminde kullanılan toplam tutar 190 milyon lira olurken, AKP’nin ilk bütçe yılı olan 2003’ten bu yana yaklaşık 14 milyar lira kullanıldı.

Erdoğan’ın 2003 yılı mart ayından 2014 yılı ağustos ayında Cumhurbaşkanı seçilene kadar yaptığı örtülü ödenek harcaması 7 milyar 93 milyon lira oldu. Bu arada sadece yedi ay Başbakan Davutoğlu’nun tek başına kullandığı kalem, 2015 yılı mart ayındaki değişiklikle Cumhurbaşkanı’nın da kullanımına açıldı. Ondan sonra geçen iki yıllık dönemde AKP kendi rekorunu kırarak 9 yıllık harcamaya yakın bir tutarı harcadı ve 14 yıllık harcama 13.7 milyar oldu. 2003’te 103 milyon lira olan harcama tutarı 14 yılda 30 katına yakın arttı.