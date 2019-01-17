Dün gece yasalaştı: Üniversitenin adı 'Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi' oldu

AKP'nin teklifiyle yeni kurulan Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin adı 'Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi' olarak torba yasa taslağına girmişti. Dün gece yapılan oylamada, 71 maddelik torba teklif yasalaştı.

TBMM genel kurulunda dün gece 71 maddelik torba yasa oylandı. Kabul edilen torba teklif yasalaşmış oldu.

Maddeler arasında bazı üniversitelerin ad değişiklikleri de yer aldı.

Yeni kurulan Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adı "Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi" olarak değiştirildi.

Değişiklik gerekçesinde şöyle denildi: "Gaziantep ilinin bulunduğu konum itibariyle, üniversitenin İslam dünyası ile yükseköğretim alanında bilimsel faaliyetlerin uluslararası düzeyde temayüz ettirilmesi, belli bir misyon içinde bölge ülkeleri ile öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğinin aktarılması, müşterek diploma programlarına ağırlık verilmesi, bölge ülkelerinin niteliksel insan kaynağı için cazibe haline getirilmesi önem arz etmedir.”

Torba yasada yer alan diğer değişiklikler de şöyle oldu: