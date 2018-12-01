AKP'den teklif: Üniversitenin adı 'Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi' olsun

Yeni kurulan Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin isminin 'Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi' olarak değiştirilmesi teklifi torba yasada yer aldı. İsmine 'islam' eklenmesi planlanan üniversite için değişiklik gerekçesi dikkat çekti.

Yeni kurulan Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin isminin 'Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi' olarak değiştirilmesi teklifi torba yasada yer aldı.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, teklifin gerekçesinde "salt bir isim değişikliği yerine yapısal bir dönüşüm planlandığı" aktarıldı.

Bu kapsamda teklife ilişkin gerekçede “Gaziantep ilinin bulunduğu konum itibariyle, üniversitenin İslam dünyası ile yükseköğretim alanında bilimsel faaliyetlerin uluslararası düzeyde temayüz ettirilmesi, belli bir misyon içinde bölge ülkeleri ile öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğinin aktarılması, müşterek diploma programlarına ağırlık verilmesi, bölge ülkelerinin niteliksel insan kaynağı için cazibe haline getirilmesi önem arz etmedir” denildi.

Teklif AKP'li 8 milletvekili tarafından verildi.

İKİ TEKLİF DAHA

Ayrıca Anka Teknoloji Üniversitesi'nin, üç yıllık süre sonunda eğitim öğretime başlayamadığı gerekçesi ile kapatılması teklif edildi. “İstanbul Bilim Üniversitesi”nin posta dağıtım ve diğer işlemlerde isim karışıklıkları olduğu gerekçe gösterilerek “Demiroğlu Bilim Üniversitesi” olarak değiştirildi.