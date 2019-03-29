11 yaşındaki kayıp kız çocuğu öldürülmüş halde bulundu, kuzeni gözaltına alındı

Kırklareli’nde dün akşam saatlerinde kaybolan 11 yaşındaki Zeynep Esin, metruk bir binada öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili olarak Esin’in teyzesinin oğlu 28 yaşındaki Kerem S. gözaltına alındı.

Kırklareli’nde dün akşam saatlerinde kaybolan 11 yaşındaki Zeynep Esin adlı kız çocuğu, 7 saatlik aramanın ardından evinden yaklaşık 2 km. uzaklıktaki Bademlik Mahallesi'nde metruk bir binada ölü olarak bulundu.

Esin’in başına tuğlayla vurularak öldürüldüğü bildirilirken, olayla ilgili olarak teyzesinin oğlu Kerem S. (28) gözaltına alındı.

AA’nın haberine göre Zeynep Esin'in amcası Sezgin Esin, "Zeynep, dün akşam saatlerinde mahallelerinde düzenlenecek konser programına katılmak üzere evden teyzesinin kızıyla çıktı" dedi.

Esin, "Daha sonra bu şahıs, kızı bakkaldan 'şeker, çikolata alacağım' diyerek kandırmış. Böyle bir sonuçla karşılaştık. Bu bizim akrabamız olduğu için böyle bir şey aklımıza gelmedi ki. Zeynep'in hayalleri vardı. O henüz 11 yaşındaki bir kızdı, ben doktor, aşçı olacağım diyordu en son ise hemşire olacağım diyordu" ifadelerini kullandı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, valilik binasında düzenlediği basın toplantısında, "Olayın zanlısı aradan 2 saat geçmeden yakalanmış, aynı zamanda zanlı kızımızın ailesinden, akrabasıdır. Zanlının 13 suçtan sabıkası vardır" dedi.

Zeynep Esin'in Yayla Mahallesi'ndeki evinin önünde toplanan yakınları olaya tepki gösterdi.

Anne Elif Esin ve baba Sezer Esin’in ise hastanede gözlem altında tutulduğu öğrenildi.