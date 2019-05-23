Ümit Özat'tan futbolcusuna tepki: Bir gün oruç tutma arkadaş bu zor bir şey değil ki...

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Hatayspor'la 0-0 berabere kalan Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, oruç tutan forvet oyuncusu Pote'ye tepki gösterirken, 'Bir gün tutma arkadaş bu zor bir şey değil ki. Bir şehrin kaderiyle oynamasına da müsaade etmem' dedi.

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında konuk ettiği Hatayspor'la 0-0 berabere kalan Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, maç sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Takımın en önemli isimlerinden olan ve maç günü oruç tutan Pote'yi ikinci yarının başlarında oyundan alan Özat, bir basın mensubunun sorusuna, "Pote'nin durumu ortada. Oruç tutma dememize rağmen maalesef. Orucun telafisi var ama maçın telafisi yok. Kendisiyle birebir konuşacağım. Hiçbir şey ekmeğini yediğin yerden önemli değildir" derken, "Bizler Müslümanız elhamdülillah. Sen burada 20 bin taraftara maddi manevi emek harcayan taraftara takım arkadaşlarına bizlere. Bir gün tutma arkadaş bu zor bir şey değil ki. Bir şehrin kaderiyle oynamasına da müsaade etmem" ifadesini kullandı.