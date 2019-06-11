İzlanda-Türkiye maçında bulaşık fırçası yasağı

​İzlanda, Türkiye maçına gidecek taraftarların stada bulaşık fırçasıyla girmesini yasakladı. İzlandalı yetkililer, bu eylemin saha kapatma cezasına kadar varabilecek UEFA yaptırımları getirebileceği uyarısında bulundu.

İzlanda Futbol Federasyonu, Türkiye ile oynanan EURO 2020 elemeleri maçı öncesi taraftarlara bulaşık fırçası yasağı getirdi.

Milli Takım kafilesindeki Emre Belözoğlu'na İzlanda’da havaalanında gazetecilerin arasına karışan bir kişinin mikrofon tutar gibi bulaşık fırçası uzatmasının ardından İzlanda Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada stadyuma bulaşık fırçasıyla girilmesine izin verilmeyeceği açıklandı.

DW Türkçe’de yer alan habere göre federasyonun güvenlik biriminin başındaki Vidir Reynisson kamu yayın organı RUV'a yaptığı açıklamada, taraftarların başkent Reykjavík'teki Laugardalsvöllur Stadyumu'na bulaşık fırçasıyla girmesine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Irkçı olarak nitelendirilebilecek her şeye el koyacaklarını belirten Reynisson, stada bulaşık fırçası sokulması gibi bir eylemin İzlanda Futbol Federasyonu için sonuçları olabileceği konusunda uyardı. İzlandalı yetkili çok ciddi bir suç olarak tanımladığı ırkçılığın, UEFA'nın yapacağı değerlendirmeye göre saha kapatmaya kadar varan cezaları beraberinde getirebileceğini söyledi.

