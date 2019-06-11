'Milli takımı desteklemeye' devlet uçağıyla gitti: Gazeteci değil atanmış çanta taşıyıcısı!

Posta gazetesinin Ankara Temsilcisi Hakan Çelik sosyal medya hesabından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu ile devletin uçağıyla İzlanda’ya maça gidişlerinin fotoğrafını paylaştı.

Posta gazetesinin Ankara Temsilciği görevini yürüten Hakan Çelik devlet uçağıyla İzlanda'ya uçuşunun fotoğrafını paylaştı. Spor yazarı bile olmayan Çelik'in hangi nedenle uçağa alındığı bilinmiyor. Hakan Çelik daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağındaki çekirdek ekip içindeydi. Devlet görevlileri ile sürekli uçuş halinde olan Çelik'in uçaklara ve fotoğraf çektirmeye pek meraklı olduğu biliniyor. Daha önce Hürriyet’in Ankara Temsilciliği ve CNN Türk Ankara Temsilciliği görevlerini de yapmış olan Çelik, İzlanda maçını izlemeye de devletin uçağıyla gitti. Çelik, yolculuğunun sebebinin "A Milli Takımına destek" olduğunu yazdı. Milli takıma destek için başka kimlerin devlet uçağıyla uçurulduğu ise bilinmiyor. İşte Hakan Çelik'in paylaştığı o fotoğraf;

HAKAN ÇELİK KİMDİR?

Basın hayatına 1988'de Günaydın Gazetesinde başlayan Çelik, radyoculuğa 1990'ların başında İskoçya'daki Glasgow BBC'de staj yaparak adımını attı. The Herald'da kısa bir süre çalıştı. Hürriyet Gazetesi'nin radyosu Hür FM'i kuran ekipte yer alan Çelik, daha sonra Show Radyo, Genç Radyo ve NTV Radyo'da programlar yaptı.

1992 yılında İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nın bursuyla Londra'ya gitti. Alman, Japon ve Amerikan hükümetlerinin davetleriyle bu ülkelerde seminlerlere katıldı, konferanslar verdi.

1997 yılından bu yana Posta gazetesinde köşe yazarlığı yapan Hakan Çelik, son 6 yıldır gazetenin Ankara Temsilciliği görevini de yürütüyor. Radyo ve televizyon programlarına da devam eden Hakan Çelik, 3 yıl boyunca Habertürk Televizyonu'nda 'Weekend' isimli hafta sonu kuşağını hazırlayıp sundu. Ufuk Güldemir'in vefatının ardından Habertürk Turgay Ciner tarafından satın alındı. Doğan Grubu'nda görev yapması nedeniyle Habertürk'ten ayrılmak zorunda kalan Hakan Çelik, Şubat 2008'den itibaren Kanal 24'te "Hafta Sonu Moderatörü" olarak sabah kuşağını hazırlayıp sunmaya başladı. Çelik, ayrıca TRT 1 Radyosunda Pazartesi - Cuma günleri 12.00-13.00 saatlerinde yayınlanan "Haber - Yorum" programının Ocak 2010-Temmuz 2011 tarihleri arasında yorumculuğunu yapmıştır. Ayrıca, yine TRT 1 Radyosunda hafta içi sabah kuşağında yayınlanan "Gündem" programına da zaman zaman yorumcu gazeteci olarak katılmıştır.