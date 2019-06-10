Belözoğlu'na fırça uzatan Belçikalı: Sakin olalım, bu bir mizah

İzlanda’da Milli Takım’ın havaalanında bekletilmesi ve ardından takım kaptanı Emre Belözoğlu’na röportaj sırasında fırça uzatılması diplomatik krize neden olurken, fırça uzatan kişinin Belçikalı olduğu ortaya çıktı. 26 yaşındaki Siamang, Facebook’tan yaptığı açıklamada ‘bu mizahtır, ona hakaret etmedim, bir insana bulaşık fırçası ile yaklaşmamı yasaklayan bir kanun da yok’ dedi.

İzlanda’da A Milli Takım kaptanı Emre Belözoğlu’na gazetecilerin soru sorduğu sırada fırça uzatarak soru soran 26 yaşındaki Corentin Siamang, olayların nasıl geliştiğini anlattı.

NTV Spor’da yer alan habere göre 26 yaşındaki Belçikalı Siamang, İzlanda'dan Belçika'ya dönmek için uçağını beklediği sırada A Milli Takım kafilesinin geleceğini öğrendiğini ve böyle bir şey yapmaya karar verdiğini ifade etti.

Facebook sayfasından olayın ayrıntılarını anlatan Siamang, bunun tamamen mizah amaçlı bir davranış olduğunu ve hakaret etme niyetinin bulunmadığını belirterek “üç saat beklemelerinin benimle alakası yok” dedi.

Corentin Siamang'ın Facebook'ta anlattıkları şu şekilde:

'BİR İZLANDALIYI GÜNAH KEÇİSİ İLAN ETTİLER'

"Arkadaşlar İzlanda'da başıma çılgın bir şey geldi. Belçika'ya olan uçağımı beklerken, Türkiye Milli Takımı'nın havaalanına geleceğini kazara duydum. Aniden çantamdaki bulaşık fırçasıyla gazeteci taklidi yapmak aklıma geldi.

Milli takım kaptanı ile röportaj yapmak için güvenlik tarafından fark edilmemeyi başardım. Gazeteciler ise ne yazık ki beni kaptanlarına tuvalet fırçası ile soru sorduğumu düşündü. Skandal bir anda bütün Türk kanallarında ve Türk medyasındaydı! Hatta olay daha ileri gitti ve Dışişleri Bakanı tweet bile attı.

Bu çılgınlık sona ermedi ve taraftarlar 'kaptanlarına tuvalet fırçası uzatmamı' kabul edilemez ve utanç verici buldu ve sosyal medyada beni aramaya koyuldu. Şansıma bir milyon takipçili bir sayfa bir İzlandalıyı günah keçisi olarak belirledi. Adamcağızın hesabına binlerce nefret mesajı gönderildi.

Ayrıca üç saat beklemelerinin benimle bir alakası yok! Yani gençler sakin olalım, tuttuğum bir tuvalet fırçası değil, (temiz) bir bulaşık fırçası, bu mizahtır, ona hakaret etmedim, bir insana bulaşık fırçası ile yaklaşmamı yasaklayan bir kanun da yok, ona basitçe 'Fransa karşısındaki büyük maçtan sonra nasıl hissediyorsunuz' diye sordum. Son olarak bulaşık fırçası mikrofon olarak kullanmak için tuvalet fırçasından daha uygun!”

TBMM BAŞKANI’NDAN İZLANDA PARLAMENTOSU’NA MEKTUP

Öte yandan TBMM Başkanı Mustafa Şentop da İzlandalı mevkidaşı Steingrimur J. Sigfusson'a resmi bir mektup yazarak "Türk halkı ve şahsım adına böylesi müessif bir olayın yaşanmasından dolayı bir kez daha derin üzüntülerimi iletir, dostane ilişkilerin yaralanmaması adına gereğini yapacağınızı ümid ederim" mesajını iletti.

İZLANDA HAVAALANI YÖNETİMİ: 3 SAAT DEĞİL 80 DAKİKA SÜRDÜ

İzlanda’daki havaalanı servis sağlayıcısı Isavia da resmi bir açıklama yaparak A Milli Takımı kafilesinin çantalarında çok sayıda elektronik cihaz ve sıvı olması nedeniyle güvenlik kontrollerinin uzun sürdüğünü bildirdi.

Türk Milli Takımı'nın kalkış noktasının Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı üyesi bir ülkenin havaalanı olmadığı ve bu nedenle Isavia'nın güvenlik aramalarını yapmak zorunda olduğu belirtilen açıklamada Türk Milli Takımı'nın havaalanında iddia edildiği gibi 3 saat beklemediği, toplamda havaalanında 80 dakika geçirdiği ifade edildi.

Öte yandan İzlanda Dışişleri Bakanlığı'nın Ankara'nın notası üzerine konuyla ilgili inceleme başlattığı kaydedildi.