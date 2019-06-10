Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatıldı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde yarın İzlanda ile karşılaşacak Milli Takım, İzlanda'ya gidişte sorun yaşadı. A Milli Takım Kafilesi havalimanında 3 saat bekletilirken, Emre Belözoğlu'na gazetecilere açıklama yaptığı sırada tuvalet fırçası uzatıldı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde H Grubu'ndaki 4. maç için İzlanda'ya giden A Milli Takım, havalimanında 3 saat bekletildi.

Havalimanı çıkışında açıklamada bulunan Burak Yılmaz, çok büyük saygısızlık yapıldığını söyleyerek, "3 saattir orada bekliyoruz. Herkesin çantasını alıyorlar, kremlerini alıyorlar, tekrar tekrar kontrolden geçiriyorlar. 6.5 saat uçtuk, 3 saattir de bekliyoruz orada. Hala içeride arkadaşlarımız var. Şu anda çıkabilen geliyor buraya" ifadelerini kullandı.

Havalimanında muhabirlere kısa bir açıklama yapan Emre'ye ise tuvalet fırçası uzatıldı.