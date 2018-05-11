Fenerbahçe'den genel kurul açıklaması

Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada seçimli olağan genel kurul toplantısının, toplantıya katılma hakkı olan üyelerin çoğunluğunun sağlandığı takdirde 26-27 Mayıs tarihlerinde gerçekleşeceği açıklandı.

Fenerbahçe, daha önce 2-3 Haziran'da gerçekleşeceğini açıkladığı seçimli olağan genel kurul toplantısının tarihiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Fenerbahçe Spor Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı, toplantıya katılma hakkı olan üyelerimizin salt çoğunluğunun hazır bulunması halinde, 26 - 27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada kongrenin yeri olarak ise, daha önce bildirildiği gibi Ülker Stadyumu'nun olacağı kaydedildi. Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Fenerbahçe Spor Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı, toplantıya katılma hakkı olan üyelerimizin salt çoğunluğunun hazır bulunması halinde, 26 - 27 Mayıs 2018 tarihlerinde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Fenerium Tribünü’nde yapılacaktır. Tüzüğümüzün 25. maddesi gereğince; Kongre Giriş Kartları Soyadı sırasına göre tanzim edilmiş olarak toplantı mahallinde dağıtılacağından, Üyelerimizin giriş kartlarını Soyadlarına isabet eden müracaat masalarından temin etmelerini rica ederiz.

İlk toplantıda tüzük gereği aranan salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise Genel Kurul, 02 - 03 Haziran 2018 tarihlerinde aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.

Genel Kurul Toplantısı ilk gün saat 10:30’da başlayacak, Başkanlık Divanı seçiminin ardından, Yönetim Kurulu Faaliyet ve Denetim Kurulu Faaliyet raporları okunacaktır. Genel Kurul Toplantısının ilk gününde raporlar ve gündemdeki tüm maddeler de görüşülecektir.

Genel Kurul Toplantısının ikinci günü ise Başkan ve Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile Kurullarımızın seçimi yapılacaktır. 2. gün oy verme işlemi, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Fenerium Tribünü’nde 10:00 - 17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir."