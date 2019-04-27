Erdoğan belediye encümeni seçim sistemini değiştirme sinyali verdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’den geçirilecek bir yasa değişikliği ile belediye encümeni seçim sisteminin değiştirileceğinin işaretini verdi. Encümen üyelerinin çoğunluğunun belediye meclisi tarafından seçilmesinin önü açılırsa, Ankara ve İstanbul örneğinde, belediye yönetiminde belediye başkanının pek çok yetkisi elinden alınmış olacak.

31 Mart yerel seçimlerinde AKP'nin Ankara ve İstanbul başta olmak üzere çok sayıda büyükşehirde kaybetmesinin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni seçilen CH'P'li belediye başkanları için “topal ördek” benzetmesi yapmıştı. Bu benzetme siyasi kulislerde, “AKP, CHP'li belediye başkanlarının istedikleri gibi çalışmalarına izin vermeyecek” olarak yorumlanmıştı.

YEREL YÖNETİMLERDE SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİNİN İŞARETİNİ VERDİ

Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre Erdoğan, yaptığı bu “topal ördek” benzetmesini hayata geçirmek için atılacak adımı da Kızılcaham'da partisinin iki günlük kampında açıkladı. Erdoğan, TBMM'den geçirilecek bir yasa değişikliği ile belediye encümeni seçim sisteminin değiştirileceğinin işaretini verdi. Erdoğan, “Encümende atanmışlar mı hakim olacak, seçilmişler mi? Tabii ki de seçilmişler. Geçmişte öyle diye buna böyle mi devam edecek? Yanlışın neresinden dönerse kardır diyerek bu yanlışı düzeltmek lazım” dedi.

Mevcut sistemde, il ve büyükşehir belediyeleri, başkan, encümen ve il -ya da Büyükşehir- belediye meclisinden oluşan üçlü bir yapı tarafından idare ediliyor. Başkan ve belediye meclisi üyeleri yerel seçimlerle gelirken, belediye encümeni farklı bir sistemle oluşturuluyor.

BELEDİYE BAŞKANLARI ATIYOR

Belediye encümeni, il belediyelerinde ve nüfusu 100 bin üzerinde olan belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği 3 (üç) üye, mali hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği 2 (iki) üye olmak üzere toplam 7 (yedi) kişiden oluşuyor. Bu durumda, 7 kişilik encümende çoğunluk belediye başkanı tarafından atanmış kişilerden oluşuyor.

ANKARA VE İSTANBUL'DA MEVCUT BAŞKANLARIN İŞLERİ ÇOK ZORLAŞIR

Özellikle Ankara ve İstanbul'da Büyükşehir Belediye Meclisi'nin çoğunluk üyeleri, AKP-MHP bloğundan geliyor. Encümende de seçim sistemi değiştirilir ve encümen üyelerinin çoğunluğunun belediye meclisi tarafından seçilmesinin önü açılırsa, Ankara ve İstanbul örneğinde, belediye yönetiminde belediye başkanının pek çok yetkisi elinden alınmış olacak.

AKP KAYBETTİKÇE, SİSTEM DEĞİŞİYOR

Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri 20 yıldan fazladır AKP'li başkanlar tarafından yönetiliyordu. Erdoğan da ne belediye başkanlığı, ne başbakanlığı ne de cumhurbaşkanlığının ilk döneminde belediye encümeninde “seçilmişler/atanmışlar” dengesinden bahsetmişti. 31 Mart seçimlerinde başta Ankara ve İstanbul olmak üzere, büyükşehirlerin el değiştirmesi üzerine Erdoğan'ın “belediye encümen heyetinin seçim sistemi değişmeli” çıkışı siyasi kulislerde “AKP kaybettikçe, sistem değişiyor” şeklinde yorumlandı.