Akşener'den Cumhur İttifakı'na Iğdır ve Ahlat'ta destek açıklaması

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Iğdır ve Ahlat’tan aday çıkarmadıklarını belirterek AKP ile MHP’nin bu ilçelerde tek aday çıkarması halinde destekleyeceklerini açıkladı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Iğdır ve Ahlat'ta aday çıkarmıyoruz. Cumhur İttifakı'nın paydaşlarına sesleniyorum, oturun, anlaşın tek adaya düşürün. İşte bekayla ilgili İyi Parti'nin somut adımı" dedi.

Partisinin genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Akşener, HDP'nin bazı büyükşehirlerde aday çıkarmamasının Millet İttifakı ile ilişkilendirilmesine ilişkin soru üzerine Akşener, “İyi Parti'nin çekilmek istendiği çukura girmeyecekleri” ifadesini kullandı.

Akşener “HDP ile hiç ahbaplık yapmadıklarını, şu ana kadar da partilerini HDP'den kimsenin ziyaret etmediğini" söyledi.

AKP VE MHP'YE TEK ADAY ÇIKARIN ÇAĞRISI

Iğdır ve Ahlat'tan aday çıkarmayacaklarını belirten Akşener “Iğdır sınır şehrimiz. Ahlat Osmanlı devletinden itibaren sembolik değeri çok yüksek bir ilçemiz. Biz aday çıkarmıyoruz. Cumhur İttifakı'nın paydaşlarına sesleniyorum, oturun, anlaşın tek adaya düşürün. Bizim Iğdır'da 5 bin 500'e yakın oyumuz var. İşte bekayla ilgili İyi Parti'nin somut adımı. Ahlat'ta MHP'den belediye başkanı seçilmiş daha sonra AK Parti'ye geçmiş Mümtaz Bey var. Orada da 745 oyumuz, aday çıkarmıyoruz ve Mümtaz Bey'in seçilmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Cumhur İttifakı'nın paydaşları beka konusunda çok samimiyseler Iğdır ile ilgili tedbir almalılar” diye konuştu.

BİNALİ YILDIRIM'A TEŞEKKÜR

Akşener, TBMM Başkanı ve AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’a istifa kararını için de teşekkür etti. Yıldırım için "Çok doğru bir davranış sergiledi” diyen Akşener “Sayın Yıldırım çok tecrübeli bir arkadaşımız ve çok önemli görevler üstlendi. Dolayısıyla yeni yetme bir görüntü içinde çemkirilmesi hep onun üzerinden incitilmesini ben kaldıramayacağını, buna uygun bir adım atacağına inandığımı söylemiştim. O hareketi yaptı. Gerçekten kendisine teşekkür ederiz. Çünkü olmazdı. Bu sağduyuyu gösterdiği için İYİ Parti'nin bu konuda incitmeyen ama doğruyu ortaya koyan tavrını değerlendirdiği için kendisine teşekkür ediyorum. Türkiye bu konuda rahatlamış oldu” diye konuştu.