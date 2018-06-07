Hürriyet'in yeni yönetimi belli oldu

Doğan Medya'yı satın alan Demirören Grubu, Hürriyet Gazetecilik'in yeni yönetim kurulunu da dün belirledi.

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul toplantısını dün gerçekleştirdi. Genel Kurul’da 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Erdoğan Demirören yönetim kurulu başkanlığına, Yıldırım Demirören yönetim kurulu başkan yardımcılığına seçilirken, Meltem Oktay, Fikret Tayfun Demirören, Mehmet Soysal, Alaattin Aykaç (bağımsız üye), Orhan Kırca (bağımsız üye) yönetim kurulu üyeleri oldu.

Dün ayrıca Doğan Gazetecilik AŞ’nin de Olağanüstü Genel Kurul toplantısı da yapıldı. İstifaların kabul edildiği toplantıda yeni yönetim kurulu oylandı ve seçildi. Yönetim kurulu şöyle oluştu: Erdoğan Demirören (Yönetim Kurulu Başkanı), Yıldırım Demirören (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Meltem Demirören Oktay, Fikret Tayfun Demirören, Mehmet Soysal, Alaattin Aykaç (bağımsız üye), Orhan Kırca (bağımsız üye).