Serdar Gökhan: İlk kez sanata ve sanatçıya bu kadar önem veren bir hükümet görüyorum'

TRT'de yayınlanan Diriliş isimli dizinin oyuncularından Serdar Gökhan, 'Sanata, sanatçıya ve tarihimize önem veren bir hükümet ilk defa bunları görüyorum' dedi.

Usta sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in gözaltına alınıp mahkemeye çıkarılmasından sonra ilginç bir açıklama geldi.

Güneş'te yer alan habere göre, TRT'de yayınlanan Diriliş isimli dizinin oyuncularından Serdar Gökhan, 52 yıldır sanat camiası içerisinde olduğunu belirterek, çok sayıda hükümet gördüğünü ve hiçbir hükümetin iktidarda bulunan AKP kadar sanata, sanatçıya ve tarihimize önem vermediğini söyledi. Gökhan, "Bu yüzden çok mutluyum, çok teşekkür ediyorum kendilerine" dedi.

Gökhan, "Bu kadar hainin bu kadar kahpenin var olduğu bir ülkede devlet yönetmek de çok zor. İnsanlarımız hainlikte yarış yapıyorlar. Benim iki dedem Balkan harbinde şehit oldu. Ben bu vatan için ölürüm. Biz bu memleketin kanıyla suyuyla toprağıyla ekmeğiyle büyüdük. Kimsenin bu memlekete hainlik yapmaya hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.

