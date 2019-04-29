İşçi atamasında 'AKP'li' kriteri: Tam 23 kez mülakata girdi, önceliği olmasına rağmen işe alınmadı

Eskişehir Seyitgazi’deki Eti Maden Bor Tesislerinde seçim öncesinde yaşanan mülakat krizi devam ediyor. İşe alımda öncelikleri bulunmasına rağmen Ferdi Çakmak adlı işçi 23 kez, Kurtuluş Hoş adlı işçi 18 kez, Özcan Koyun adlı işçi ise 7. kez mülakata girdi ancak işe alınmadı.

Eskişehir Seyitgazi’deki Kırka Eti Maden Bor Tesisleri’nde yaşanan mülakat skandalı seçimlerin ardından daha da derinleşti.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eti Maden Bor Tesisleri’nin kuruluş aşamasında toprakları kamulaştırılanlara işe alımlarında öncelik verildiğini belirtirken, “Ancak işe alımda öncelik hakkı olan birçok işçi partizanca bir bakış açısı ile elendi. Daha önce yapılan mülakatlarda Ferdi Çakmak tam 23 kez, Kurtuluş Hoş tam 18 kez, Özcan Koyun ise tam 7 kez elenmişti. Tek gerekçesi ise CHP’li olmalarıydı. Biz, bu insanların haklarına girilmemesi gerektiğini başta Meclis olmak tüm platformlarda dile getirdik” dedi.

Kırka Bor Tesisleri’nde 7-15 Mart’ta tekrar mülakat düzenlendiğini anımsatan Çakırözer, “Mülakat sonuçlarının 31 Mart yerel seçimlerinin ardından açıklanacağı duyuruldu. Bu kararın seçim öncesinde ailelere siyasi baskı anlamına geleceği konusunda da uyardık. Ama çağrılarımıza kulak tıkandı ve mülakat sonuçları hafta sonunda açıklandı. 48 kişi sözlü sınavı kazandı, 48 kişi de yedek listelerine girdi. Onlar için hayırlı olsun. Ama bizim korktuğumuz oldu. İşe alımlarda, arazileri kamulaştırıldığı için öncelik hakkı olan ve daha önce defalarca bu hakları verilmeyen insanlar yine elendi. Bu insanların hakları yine yendi” ifadelerini kullandı.

Çakırözer, “Ferdi Çakmak 24. kez, Kurtuluş Hoş 19. kez, Özcan Koyun ise 8. kez elendi. Bu yapılan bu insanlara zulümdür. Elenmelerinin tek gerekçesi, daha önce de olduğu gibi bu insanların muhalif olmaları. Bir tek onlar da değil. Süleyman Şakar, Yüksel Bütün ve Metin Duru gibi onlarca kardeşimiz yine elendiler. Bir işçi 24 kez elenir mi? Nedir bunun gerekçesi?” diye konuştu.