DİSK: Asgari ücret 2 bin 800 TL olmalıdır

DİSK bugün yapılan bir basın toplantısıyla 'Asgari Ücret Gerçeği 2019' adlı raporunu kamuoyuna sundu. DİSK, 2019 yılı için asgari ücret talebini net 2 bin 800 TL olarak açıkladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun perşembe günü ilk toplantısını gerçekleştirmesi beklenirken DİSK bugün düzenlediği basın toplantısıyla 2019 yılı asgari ücret taleplerini 2 bin 800 lira olarak açıkladı.

Basın toplantısında konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu "Asgari ücret ülkemizde çalışanların tamamını ilgilendiren bir konudur. Asgari ücret tespiti 16 milyondan fazla işçinin ve onların ailelerinin yaşam koşullarını ilgilendiren çalışma hayatının en temel konularından biridir. Asgari ücret on milyonların derdidir" dedi.

Asgari ücret pazarlığının sıradan bir pazarlık olmadığını belirten Çerkezoğlu, "Asgari ücret tespitinde geçim koşulları ve milli gelir artışı da dikkate alınmalıdır. Asgari ücret yıllık olarak hesaplanmalı, tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır. Asgari ücretin enflasyon karşısında korunması için, asgari ücretin milli gelir artışından yararlanması için, asgari ücretin geçim ücreti olabilmesi için, asgari ücrette yaşanan kayıpların giderilmesi için, işçilerin krize karşı korunması için, asgari ücret net 2 bin 800 lira olmalıdır" dedi.

DİSK ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİNE KATILAMIYOR

DİSK Araştırma Dairesi tarafından hazırlanan "Asgari Ücret Gerçeği 2019 Raporu" da açıklandı. Raporda DİSK'in asgari ücret görüşmelerine uluslararası normlara aykırı biçimde katılamadığı belirtilerek "Ancak asgari ücret pazarlığı ve mücadelesinin doğrudan tarafıyız" denildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak olan komisyon görüşmelerinde işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

10 MİLYON İŞÇİ ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞIYOR

DİSK Araştırma Dairesi'nin raporunda asgari ücretle ilgili şu saptamalara yer verildi: