Çekmeköy'de rant yıkımının ardından aileler çadırda yaşıyor

Çekmeköy Merkez Mahallesi'ne bağlı Farabi sokaktaki evler hakkında hukuksuz bir şekilde alınan yıkım kararı uygulandı. Aileler, evlerinin enkazının bulunduğu sokakta çadırda yaşıyor.

Çekmeköy Merkez Mahallesi'ne bağlı Farabi sokaktaki evler hakkında 2 Ağustos tarihinde su havzası alanı gerekçesiyle yıkım kararı uygulandı.

Mahallede 30 yılı aşkın süredir yaşayan ancak belediye tarafından evleri yıkılan aileler, şu anda çadırda yaşamlarını sürdürüyor.

Yıkım kararı uygulanmadan önce soL'a konuşan mahalle sakinleri "tapunuzu vereceğiz" diyerek her seçimde kendilerini oyalayan AKP'li belediyenin şimdi arazileri hükümetle yakınlığı olan rant çevrelerine kaydırma çabasında olduğunu ifade etmişti.

Şimdiye kadar sokakta 6 ev yıkıldı, geriye kalan evler hakkında da yıkım kararı alınması bekleniyor.

'350 BİN TL'YE EV SATIN ALIN'

Evleri yıkılan mahalleliye Kurtköy'deki TOKİ evlerinin taksitli bir şekilde satılması belediye yetkilileri tarafından önerildi, ancak toplamda 350 bin TL'yi geçen evleri mahalle halkının alacak gücü bulunmuyor.

Mahalle halkı 20 Ağustos'ta bir toplantı gerçekleştirerek ne yapacaklarına karar verecekler.