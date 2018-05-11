Bakan'ın 'Ekonomiye can veriyor' dediği inşaat sektöründe bu yıl 142 işçi can verdi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül bir holdingin düzenlediği toplantıda inşaat sektörünün ekonomiye can verdiğini söyledi. Bakan Gül'ün 'Ekonomiye can veriyor' dediği inşaat sektöründe 2018'in dört buçuk ayında en az 142 işçi 'önlenebilir nedenlerle' can verdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ENKA İnşaat'ın organize ettiği ve inşaat patronlarının katıldığı Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası'nın (İNTES) 178. geleneksel toplantısına katıldı.

Bakan Gül, Türkiye'nin marka değerini artıran yüz akı projelerin tamamında inşaat sektörü temsilcilerinin katkısı, alın teri, emeği olduğunu söyledi. Gül, ekonomiye can veren sektörlerin başında inşaat sektörünün geldiğini ve gelişme gösterdiğini söyledi.

Gül'ün "Ekonomiye can veriyor" dediği inşaat sektöründe İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi verilerine göre 2018'in dört buçuk ayında en az 142 işçi, "önlenebilir nedenlerle" can verdi.

2017’de ise ölen inşaat işçilerinin sayısı da en az 453 olarak kayıtlara geçti.