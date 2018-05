Bakan'ın 'Ekonomiye can veriyor' dediği inşaat sektöründe bu yıl 142 işçi can verdi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül bir holdingin düzenlediği toplantıda inşaat sektörünün ekonomiye can verdiğini söyledi. Bakan Gül'ün 'Ekonomiye can veriyor' dediği inşaat sektöründe 2018'in dört buçuk ayında en az 142 işçi 'önlenebilir nedenlerle' can verdi.

Haber Merkezi