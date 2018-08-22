Trump'ın başı dertte: Eski avukatı itirafçı olup savcıyla işbirliği yaptı

Donald Trump’ın eski avukatı Michael Cohen işbirliği yapmak üzere savcılıkla anlaştı ve seçimlerde başkan hakkında iddialarda bulunan bazı kişileri susturmak için para verdiğini kabul etti.

Donald Trump’ın eski avukatı Michael Cohen işbirliği yapmak üzere savcılıkla anlaştı ve seçimlerde başkan hakkında iddialarda bulunan bazı kişileri susturmak için para verdiğini kabul etti.

2016’ta Trump’ın kazandığı başkanlık seçimlerinde Rusya’nın dengeleri değiştirecek müdahalesi olduğu, Trump’ın aleyhindeki bazı iddiaların yasaların dışına çıkılarak örtbas edildiği, bu amaçla usulsüz mali kaynaklar kullanıldığı yönünde yürütülen savcılık ve FBI soruşturmaları kapsamında, Trump’ın eski avukatı Michael Cohen hakkında vergi davası açılmıştı. Bu dava Rusya’nın seçimi etkilediği yönündeki iddiaların yargıdaki ilk adımı olarak görülüyordu.

Cohen, davanın görüldüğü New York’taki federal mahkemede hakim karşısına çıktı. 51 yaşındaki Michael Cohen, hakkındaki mali yolsuzluk ve seçim kampanyası sırasında usulsüzlük yapıldığı suçlamalarını kabul ederek savcılıkla anlaşma yoluna gitti.

Amerika’nın Sesi’nin mahkeme salonunda o anları takip eden gazetecilerden aktardığına göre Cohen önündeki kağıtları kafasını sallayarak imzaladı ve sonrasında derin bir nefes aldı. Savcılıkla yaptığı anlaşma Micheal Cohen’in 3-5 yıl arasında hapis cezası almasını öngörüyor. Cohen en az 20 yıl hapis cezası olasılığı ile karşı karşıyaydı. Cohen’in mahkumiyet kararı 12 Aralık’taki duruşmada belirlenecek.

Cohen, federal savcılarla vardığı anlaşma uyarınca hakkındaki tüm sekiz suçlamayı kabul etti. Bu suçlamalar arasında vergi kaçırma ve bir mali kuruma yalan beyanat vermekle suçlanıyor. Amerikan basınına konuşan bazı kaynaklara göre Michael Cohen ailesini korumak ve milyonlarca dolar zarardan kaçınmak amacıyla savcılıkla işbirliğine gitmeyi tercih etti.

RUSYA İDDİASI ŞİMDİLİK YARGILAMADA YOK

Trump’ın eski avukatı ve danışmanı Cohen’in savcılıkla yaptığı bu anlaşmanın Başkan Trump için önemli sonuçları olabileceğine dikkat çekilmiş, anlaşma kapsamında Cohen’in 2016 yılında Amerika’da Başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahale ettiği iddiasına yönelik özel yetkili savcı Robert Mueller’ın yürüttüğü soruşturmada da savcılığa bilgi verebileceği dile getirilmişti.

Ancak CNN televizyonu ve New York Times gazetesine göre, Cohen’in savcılıkla yaptığı anlaşma federal yetkililerle işbirliğini kapsamıyor.

TRUMP'IN KODU 'BİREY 1'

New York Güney Bölgesi Savcı Yardımcısı Robert Khuzami, sonuç açıklandıktan sonra basına yaptığı açıklamada, sanık Michael Cohen’in avukatlığını yaptığı ‘siyasi aday’ (Trump) adına yaptığı ödemelerin kendisine geri ödenmesi için girişimde bulunduğunu doğruladı. Savcı, ‘adayın‘ kim olduğunu açıklamadı. Ancak mahkeme kayıtları, bu adayı ‘Birey 1’ olarak tanımlıyor ve bu kişi için “O sırada ABD başkanı olmuş kişi” nitelemesi yapıyor. Khuzami ayrıca, sanığın bu suçları bir avukat olarak işlemesinin de ahlaki açıdan önemli bir sorumsuzluk olduğunu dile getirdi.