Trump'a yakın medya patronuna Cohen Davası'nda dokunulmazlık verildi

Amerikan National Enquirer gazetesinin, ABD Başkanı Donald Trump’a yakınlığıyla tanınan yöneticisi David Pecker’a ‘Cohen davası’ kapsamında federal savcılar tarafından dokunulmazlık verildi.

Amerikan National Enquirer gazetesinin, ABD Başkanı Donald Trump’a yakınlığıyla tanınan yöneticisi David Pecker’a "Cohen davası" kapsamında federal savcılar tarafından dokunulmazlık verildi.

Trump’ın eski kişisel avukatı Michael Cohen savcılıkla işbirliğine giderek itirafçı olmuş, Trump’la ilişki yaşadığı iddia edilen iki kadına sessiz kalmaları için 2016 seçimleri öncesinde para ödendiğini ve bunun Trump’ın yönlendirmesiyle yapıldığını söylemişti. Cohen bu ifadeleriyle doğrudan Trump’ı zan altında bırakmıştı.

PECKER'A DOKUNULMAZLIK

VOA'nin haberine göre Pecker’a dokunulmazlık verilmesi, Trump’ı zor durumda bırakacak yeni bir gelişme olabilir.

Trump’ın sırdaşı ve eski arkadaşı olarak bilinen David Pecker’ın Cohen ve Trump’ın iki kadına yapılan ödemeler konusunda ne gibi rolleri olduğunu anlatmak üzere savcılarla bir araya geldiği belirtiliyor. Medya patronunun vereceği bilgilerin Trump’a zarar verecek nitelikte olabileceği ihtimali dile getiriliyor.

​'MEDYA PATRONU KADINLARA YAPILAN ÖDEMELERİ SAVCILARA ANLATTI'

Cohen’in savcılıkla yaptığı anlaşmaya ilişkin mahkeme belgelerine göre, Pecker Trump’a 2016’daki seçim kampanyası sırasında olumsuz haberlerin savuşturulması konusunda yardımcı olma teklifinde bulundu.

Haberi ilk olarak Wall Street Journal gazetesi ve Vanity Fair dergisi duyurdu. Wall Street Journal’a göre Pecker savcılarla porno yıldızı Stormy Daniels ve Playboy mankeni Karen McDougal’a yapılan ödemelerle ilgili ayrıntıları paylaştı.

Medya şirketinin yöneticisi David Pecker’ın iki kadına yapılan ödeme konusunda Cohen’in ifadesine destek verdiği doğrulanırsa, bu Pecker’ın medyadaki önemli müttefiki olarak gören Trump’ı zor durumda bırakabilir.

Bu kadınlarla ilişki yaşadığını reddeden Trump, kadınlara yapılan ödemelerle ilgili bilgi sahibi olup olmadığı yönünde çelişkili ifadeler kullandı. Trump geçen Nisan ayında Stormy Daniels’a yapılan ödemeyle ilgili bilgisi olduğunu yalanlamıştı. Perşembe günü Fox Haber kanalına çıkan Trump, bu kez ödemelerden sonradan haberi olduğunu söyledi.

Vanity Fair dergisine göre, National Enquirer gazetesinin bağlı bulunduğu ana şirket American Media’nın içerik yayın yönetmeni Dylan Howard’a da dokunulmazlık verildi.

THE NATIONAL ENQUIRER'İN SORUŞTURMADAKİ ÖNEMİ

Trump’ın National Enquirer gazetesiyle samimi bir ilişkisi bulunuyor.

Associated Press haber ajansına konuşan gazetenin eski çalışanları, NBC’de “The Apprentice” programının yayınlandığı günlerden itibaren Trump ile ilgili olumsuz haberlerin görmezden gelindiğini anlattı.

2010 yılında Cohen’in girişimiyle, National Enquirer Trump’ın başkan adaylığı için PR çalışması yapmaya başladı, okurlarını da Trump yanlısı internet sitesine yönlendirdi. Yine Cohen’in girşimiyle gazete eski Başkan Barack Obama’nın doğum yeri ve doğum belgesi tartışması üzerinden Amerikan vatandaşlığının sorgulandığı polemiği başlattı.

Gazete 2016 başkanlık seçimlerinde Trump’a destek verdi. Gazete ilk kez seçimde bir adaya resmi olarak destek oluyordu.