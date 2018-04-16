Rusya: Suriye'de önemsiz hedefler vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD'nin saldırdığı hedeflerin iyi korunan ve yerin altındaki hedefler olmadığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ABD'nin Suriye'de saldırdığı hedeflerin yerin altında veya hava savunması tarafından iyi korunan sığınaklar olmadığını belirterek, "İmha edilmesi için en fazla 10 füze yeterliydi" dedi. Konaşenkov, Suriye'ye yönelik saldırıların Kızıl Deniz, Körfez ve Akdeniz'den ve ABD'nin yasadışı olarak işgal ettiği Suriye'nin El Tanf bölgesinden deniz ve hava bazlı seyir (kruz) füzeleriyle gerçekleştirildiğini söyledi.

Konaşenkov, saldırıda askeri tesislerin de hedef alındığını vurgulayarak "ABD; İngiltere ve Fransa'nın 14 Nisan'daki saldırının gerçek hedefleri sadece Barza ve Caramani'deki tesisler değil, hava üsleri dahil askeri tesislerdi" dedi.