Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'ye geliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine 13-14 Ağustos'ta Ankara'yı ziyaret edeceği belirtildi.

Haftalık basın toplantısı düzenleyen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sergey Lavrov'un 13-14 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret edeceğini ve Ankara'da büyükelçiler ve daimi temsilcilerin de hazır bulanacağı bir toplantıya katılacağını açıkladı.

Sputnik'in haberine göre Zaharova, "Lavrov, Türk Dışişleri Bakanı'nın şubat ayında yaptığı davet üzerine 13-14 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret edecek. Bakan, Türkiye'nin büyükelçilerinin ve uluslararası kuruluşlardaki daimi temsilcilerinin hazır bulunacağı bir toplantıya katılacak ve bir konuşma yapacak" dedi.

Rusya ve Türkiye arasında Suriye diplomasisinin sürdüğü biliniyor.