Suriye ordusundan İdlib’e havadan binlerce bildiri

Suriye ordusu İdlib’e havadan binlerce bildiri atarak cihatçılara hükümetle uzlaşma çağrısında bulundu. BM Danışmanı Egeland ise Rusya, İran ve Türkiye'nin İdlib'de olası bir savaşı önlemek üzere çalıştıklarını söyledi.

Suriye ordusu İdlib’deki cihatçıları hükümetle uzlaşmaları konusunda uyaran bir metnin yazılı olduğu binlerce bildiriyi kente havadan attı.

İdlib şehri yakınlarındaki Taftanaz kasabası semalarından atılan binlerce bildiride şehrin sakinlerine ve cihatçılara hükümetle uzlaşmaları çağrısında bulunuldu.

Taftanaz 2013 yılında Suriye ordusunun çekilmesinin ardından cihatçıların kontrolüne geçmişti.

Öte yandan Hey'et Tahrir'uş Şam örgütünün hükümetle uzlaşma arayışındaki sivil ve cihatçılara karşı bölgede büyük bir operasyona giriştiği belirtiliyor.

Al Masdar’ın haberinde Suriye ordusunun İdlib operasyonunun hedefinde Taftanaz’ın yer almadığı ancak gelecekte Türk ordusuyla anlaşmaya varılması halinde hedef olabileceği değerlendirmesine yer verildi.

BM TEMSİLCİSİ: RUSYA, İRAN VE TÜRKİYE ELİNDEN GELENİ YAPACAK

Suriye ordusunun yakın zamanda İdlib’e operasyon düzenlemesi beklenirken, BM İnsani Yardım Görev Gücü’nün bugün Rusya, İran ve Türkiye’den yetkililerle olası bir operasyon üzerine toplantı yaptıkları bildirildi.

Reuters’ın haberine göre, BM’nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’nın danışmanı Jan Egeland, Rusya, İran ve Türkiye’nin İdlib’de milyonlarca sivilin hayatını tehdit edecek bir savaşı engellemek için ellerinden geleni yapacaklarını belirttiklerini söyledi.

Egeland, bölgede 4 milyonun üzerinde sivilin bulunduğunu belirterek bir “katliam”ı önlemek üzere diplomatların ve askeri elçilerin anlaşmaya varacaklarını umduğunu söyledi. Egeland, BM’nin yine de olası bir savaş için hazırlıklarını yaptığını ve Türkiye’den sivillerin girişine izin vermek üzere sınırlarını açmasını isteyeceklerini söyledi.