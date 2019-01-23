Polonyalı komünistler 'totaliter sistemi yüceltme' davasından beraat etti

Polonya Komünist Partisi'nin yayınları hakkında açılan 'totalitarizmi yüceltme' davası beraatle sonuçlandı.

Polonya'da bir yerel mahkemede 18 Ocak'ta görülen duruşmada Polonya Komünist Partisi'nin (KPP) internet sitesi ve Brzask dergisinin yayın kurulu üyeleri "totaliter sistemi yüceltme" suçlamalarından beraat etti.

Dava bundan üç yıl önce Hukuk ve Adalet Partisi iktidara geldikten hemen sonra açılmıştı. Beraat kararı, iddiaların fazla genel ve keyfi olduğuna ve komünizmin yüceltilmesinin totaliter sistemi yüceltmeyle bir tutulamayacağına dayanıyor.

'DAVA, ANTİ-KOMÜNİST KAMPANYANIN BİR PARÇASI'

Beraat kararının ardından KPP tarafından yapılan açıklamada, görülen dava devlet otoritelerinin KPP'yi yasadışı kılmak için yürüttüğü anti-komünist kampanyanın bir parçası olarak tanımlandı. Komünizme ve Polonya'nın halkçı geçmişine dair ne varsa unutturulmak istendiğini öne süren açıklamada, otuz yıllık bu çabanın son üç yılda ifrada vardığı belirtildi. KPP beraat kararını büyük bir başarı olarak değerlendirirken, yeni saldırılara göğüs germek için hazırlık yapılması gerektiğini de vurguluyor. Açıklamada baskılar karşısında dayanışmasını esirgemeyen bütün yoldaş partilere teşekkür edildi.