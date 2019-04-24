KDHC lideri Kim Jong-un, Rusya'da: İlk ziyaret...

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek üzere Rusya'nın Vladivostok kentine gitti.

KDHC lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek üzere Rusya'ya gitti.

Kim'i taşıyan zırhlı tren sabah erken saatte sınırı geçmesi ardından Rusya'nın Vladivostok kentine vardı.

Sputnik'in haberine göre, Kim, tren garında Rus geleneklerine uygun olarak ekmek ve tuz ikram edilerek karşılandı.

Bu, Kim'in Rusya'ya ilk ziyareti.

Kim'in yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Vladivostok yakınlarındaki Russkiy Adası'nda yer alan Uzakdoğu Federal Üniversitesi'nde bir araya gelmesi planlanıyor. Görüşmenin odağında Pyongyang'ın nükleer programı ve ikili ilişkilerin yer alması bekleniyor.

KDHC liderinin Cumartesi gününe kadar Vladivostok'ta kalacağı belirtiliyor.