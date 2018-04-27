KDHC lideri Güney Kore'de

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un, Güney Kore'ye giderek Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile görüştü.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un, Güney Kore sınırını yürüyerek geçti. Kim Jong-un, sınırda Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile görüşme gerçekleştirdi.

2007'den bu yana KDHC lideri ile Güney Kore lideri arasında ilk kez görüşme gerçekleşirken, Güney Kore'yi ilk ziyaret eden KDHC lideri olan Kim, "Yeni bir tarih başlıyor" açıklamasında bulundu.

Kore zirvesi öncesinde taraflardan ılımlı açıklamalar gelmişti. KDHC nükleer testleri ve füze testlerini durduracağını duyururken, Güney Kore de KDHC'ye yönelik propaganda yayınına son vermişti.

Gündemde Kore Savaşı'nın ardından hala imzalanmayan barış anlaşmasının imzalanması ve KDHC'nin nükleer silahsızlanmasının olduğu aktarılıyor.

Kore liderleri arasındaki görüşme, Panmunjom köyünün Güney Kore'de kalan kısmındaki Barış Evi'nde gerçekleşiyor.

'HER AN SEUL'E GİDEBİLİRİM'

KDHC lideri Kim Jong-un, "her an" Seul'e giderek burada Moon Jae-in ile görüşebileceğini söyledi.

Görüşmeye "çatışmaları bitirmek" için geldiğini söyleyen Kim, "beni davet ederseniz her an Seul'e gelebilirim" ifadelerini kullandı.

Güney Kore'den iki ülke arasında demir yolu önerisi gelirken, Kim Jong-un Kore görüşmelerinin düzenli yapılmasını istedi.

KİM'DEN GÜNEY KORE LİDERİNE DAVET

Güney Kore lideri, Kim Jong-un'a "Ne zaman Kuzey'i ziyaret edebileceğini" sordu, Kim ise "Neden şimdi gelmiyorsun?" diye yanıtlayarak Moon'u kısa bir süreliğine KDHC sınırını geçmeye çağırdı.

Davet üzerine Moon Jae-in sınırı geçerek KDHC topraklarına ayak bastıktan sonra yeniden Güney Kore'ye döndü.