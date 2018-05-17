İsrail Komünist Partisi Filistinliler için tıbbi ve insani yardım topluyor

İsrail Komünist Partisi, Gazze'de yaşanan katliam sebebiyle Filistinliler için tıbbi ve insani yardım topluyor.

İsrail Komünist Partisi, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamın ardından İnsani ve Tıbbi Yardım Seferberliği başlattığını duyurdu.

Yardım kampanyasıyla birlikte Filistinlilerin ihtiyaçlarının giderilmesi ve Gazze'deki hastanelerin yeterliliğinin sağlanması amaçlanıyor.

İsrailli askerlerin gerçek mermilerle 50 bin Filistinli eylemciye saldırması sonucu en az 63 Filistinli yaşamını yitirmiş, 2 binin üzerinde Filistinli yaralanmıştı.

Ölenler arasında kadınlar ve çocuklar da bulunurken, İsrail Komünist Partisi'nin açıklamasında "tüm komünist partilerden ve ilerici sol partilerden uluslararası destek toplanmasının imkanlarını araştırmaları" istendi.

Açıklamada "Hepimiz emperyalizmin, siyonizmin ve gerici güçlerin adaleti, barışı ve insanların öz belirlenim haklarını yok etmeye çalıştığı karanlık zamanlarda yaşıyoruz. Bu kötü eylemlere karşı direnmek ve protesto etmek bizim görevimiz" denildi.