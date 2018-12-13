İngiltere, Kuveyt'te 'askeri deniz üssü' kuruyor

İngitere'nin Kuveyt'te askeri deniz üssü kurması için iki ülkenin anlaştığı bildirildi.

Kuveyt'te "İngiliz askeri deniz üssü" kurulması konusunda iki ülkenin anlaşmaya vardığı bildirildi. Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid el Carallah, İngiltere'yle askeri işbirliği ile Suudi Arabistan'la yaşadıkları sınır anlaşmazlığı arasında herhangi bir ilişki olmadığını söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, İngiliz deniz üssü kurulması konusunda anlaşmaya varıldığı haberini Kuveyt'in önde gelen gazetelerinden Er-Rai verdi.

​Diplomatik kaynaklara dayandırılan haberde, üst düzey yetkililerin bugün düzenlenecek ortak yürütme komitesi toplantısında Kuveyt ile İngiltere arasındaki işbirliğinin yönlerini görüşeceği belirtildi. Ele alınacak konuların başında askeri, güvenlik, ekonomik, kültürel ve eğitim alanlarındaki ikili işbirliğinin yer alacağı aktarıldı.

‘SUUDİ ARABİSTAN'LA SINIR ANLAŞMAZLIĞIYLA İLİŞKİ YOK'

Öte yandan habere göre, Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid el Carallah, dün yaptığı açıklamada, İngiltere'yle askeri işbirliği ile Suudi Arabistan'la yaşadıkları sınır anlaşmazlığı arasında herhangi bir ilişki olmadığını belirtti.

Carallah, konuyla ilgili soruya karşılık, "Bazıları bu konular arasında bağlantı kurdu. Ancak biz böyle bir ilişki kurmuyoruz" şeklinde cevap verdi.

"Suudi Arabistan'la aramızdaki anlaşmazlık, kardeş anlaşmazlığıdır. Bir yanlış anlaşılma diyebiliriz" açıklamasında bulunan Carallah, İngiltere ile askeri işbirliğinin yeni bir konu olmadığına dikkati çekti.

Carallah, "İngiltere'den dostlarımızın askeri işbirliği için topraklarımızda bulunmasından memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

Kuveyt merkezli Kabas gazetesi de bugün düzenlenecek toplantıda Kuveyt ordusuna eğitim vermek için İngiliz askeri üssü kurulmasının görüşüleceğini belirtti.

​İngiltere'nin Kuveyt Büyükelçisi Michael Davenport, ekim ayında yaptığı açıklamada, aralık ayında Kuveyt'te İngiliz kuvvetlerinin daimi varlığının operasyonel ve lojistik yönlerinin görüşüleceği bir toplantı yapılacağını duyurmuştu.

Davenport ayrıca, İngiliz "Forces Network" internet sitesinde şubat ayında yayımlanan röportajında, İngiltere'nin, Kuveyt yönetiminin talebi üzerine bu ülkede kalıcı askeri güç kurmayı düşündüğünü dile getirmişti.