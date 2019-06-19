Gazprom 'gaz savaşı' ihtimaline karşı Avrupa'da gaz depoluyor

Rus enerji şirketi Gazprom'un Ukrayna üzerinden gaz transitinin durmasından endişelendiği ve bu nedenle gaz depolamaya başladığı belirtildi.

Rus Vedomosti gazetesine demeç veren Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Gazprom Eksport Genel Müdürü Yelena Burmistrova, "olası gaz savaşlarına karşı" aldığı önlemleri anlattı.

Burmistrova, "Gazprom'un Ukrayna'ya gaz sevkiyatını ve Ukrayna üzerinden gaz transitini öngören anlaşma bu yıl sona eriyor. Yeni anlaşma henüz imzalanmadı. Gazprom, Ukrayna'da yeni hükümetin kurulması ve parlamento seçimlerinin yapılması sonrası müzakerelerin yeniden başlayacağını umuyor" dedi.

'UKRAYNA ÜZERİNDEN TRANSİTİN RİSKLERİ VAR'

Sputnik'İn haberine göre "Mevcut durum nedeniyle Ukrayna üzerinden gaz transitine ilişkin riskler bulunduğunu" anlatan Burmistrova, bu nedenle "doğrudan Avrupa'da ek rezervleri oluşturduklarını" ve "Avrupa'daki yeraltı depolarına gaz sevk ettiklerini" belirtti.

Burmistrova, bugün itibarıyla gaz rezervleri miktarının geçen yılki değerlerin 2,5 kat üzerinde olduğunu ifade etti.

Gazprom, Avrupa'daki gaz rezervlerini artırarak, 2020 yılının ilk çeyreğinde Ukrayna güzergahını kullanmadan Avrupalı tüketicilerin gaz ihtiyacını karşılayabilecek seviyeye ulaşmayı hedefliyor.