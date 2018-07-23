Fiat Chrysler'in Avrupa yöneticisi istifa etti

Fiat Chrysler'in Avrupa yöneticisi Alfredo Altavilla, görevinden istifa etti.

Fiat Chrysler'in Avrupa bölge yöneticisi Alfredo Altavilla'nın istifa ettiği açıklandı. Altavilla'nın istifası şirket tarafından doğrulandı.

İstifayla birlikte Fiat Chrysler CEO'su Mike Manley'nin zor durumda kaldığı ve Altavilla'nın yerine gelecek deneyimli yönetici bulmaya çalıştığı belirtiliyor.

Altavilla, 14 yıl görevde kaldıktan sonra sağlığı sebebiyle ayrılmak zorunda kalan Sergio Marchionne'un yerine gelmişti.

54 yaşındaki Altavilla, CEO olmaya aday gösteriliyordu, ancak şirketin tepesinde olmaya aday gösterilen diğer iki isimden biri olan Manley CEO'luğa seçildi.

İstifanın ardından şirketin hisselerinde düşüş yaşandı. Manley, bugün şirketin üst düzey yöneticileriyle İtalya'nın Turin kentinde toplantı yapacak.