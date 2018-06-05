Cihatçıların kontrolündeki İdlib'de bir ayda 93 suikast

Çeşitli cihatçı örgütler tarafından kontrol edilmekte olan İdlib'de bir ayda 93 suikast gerçekleştirildi.

Suriye'nin cihatçılar tarafından kontrol edilen İdlib ilinde yalnızca son bir ayda 93 suikast yaşandı.

En çok suikast girişimi El Kaide bağlantılı Hey'et Tahrir'uş Şam üyelerine yönelik gerçekleştirilirken, grubun 43 üyesine suikast düzenlendiği duyuruldu.

Idlib24'ün aktardığına göre Ahrar'uş Şam, Feylak'eş Şam, Türkistan İslami Partisi, Özbek gruplar ve diğer cihatçı örgütlerin üyelerine yönelik de suikast girişimleri yaşandı.

İdlib'de cihatçılar arası iç çatışmaların sürdüğü, grupların birbirlerine bombalı saldırılar düzenlediği biliniyor. Bunun yanı sıra, Suriye istihbaratının da bölgede çeşitli isimlere suikast düzenlediği iddia ediliyor.