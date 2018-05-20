İdlib'de cihatçılara yönelik suikastlar sürüyor

İdlib'de cihatçılara yönelik suikastlar ve saldırılar devam ediyor.

Suriye'nin İdlib bölgesinde iki ÖSO üyesine el bombasıyla saldırı düzenlendi. ÖSO üyelerinin saldırıda yaralandığı açıklandı.

Cihatçılara saldırıların ardında kimin olduğu bilinmezken bölgede üst düzey pek çok isme suikast düzenleniyor.

Saldırıların cihatçılar arasındaki iç çatışmalardan kaynaklandığına yönelik iddialar bulunurken, Suriye askeri istihbaratının olayların arkasında olduğu da öne sürülüyor.

Çok sayıda Hey'et Tahrir'uş Şam yöneticisinin benzer saldırılarla öldürüldüğü biliniyor.

İdlib, cihatçıların kontrolünde bulunuyor.