'Brexit 30 Haziran'a ertelensin' talebi

İngiltere Başbakanı May Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesini istedi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülkenin lideri, Brexit odaklı AB Liderler Zirvesi için yarın Brüksel'de bir araya gelecek.

Zirve öncesi AB'ye çağrıda bulunan İngiltere Başbakanı May Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesini istedi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 21-22 Mart'ta gerçekleşecek zirve, üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla yapılacak.

Zirve programına göre, AB liderleri ana gündemin Brexit olacağı görüşmelerde aynı zamanda Çin ile ilişkiler, ekonomik gelişmeler, iklim değişikliği ve yalan haberle mücadele gibi konuları ele alacak.