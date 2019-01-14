Bangladeş'te tekstil işçileri ayakta

Dünyaca ünlü giyim markalarının ucuz işgücü merkezi olan Bangladeş’te tekstil işçileri bir haftadır ayakta. Düşük ücretlere karşı ayaklanan işçiler iş bıraktı. Dün yaklaşık 50 fabrikanın olduğu üretim merkezine giden yolu kapatan işçilere polis saldırdı. Sekizinci gününe giren eylemlerde 1 işçi yaşamını yitirdi, en az 20 işçi yaralandı.

Dünyaca ünlü giyim markalarının ucuz işgücü merkezi olan Bangladeş’te binlerce tekstil işçisi düşük ücretleri protesto etmek için 6 Ocak’tan beri grevde.

Sekizinci gününe giren grevde dün 5 bin işçi başkent Dakka yakındalarındaki giysi fabrikalarının olduğu üretim merkezine giden ana yolu kapattı. Polis işçilere biber gazı, tazyikli su ve coplarla saldırdı.

Capitalisme. Année 2019. La révolte des prolétaires du textile au Bangladesh fait face au sadisme de la violence policière capitaliste. pic.twitter.com/2HVsYl0pH4 — Conseils Ouvriers (@contre_capital) 13 Ocak 2019

Ülkede aralarında Nike, Adidas, H&M gibi firmalara üretim yapan fabrikaların da olduğu 52 fabrikada iş bırakan tekstil işçilerinin hafta içi gerçekleştirdiği eylemlerde de polis saldırısı sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi, en az 20 işçi yaralandı.

2013 yılından bu yana geçen ay ilk kez asgari ücrete zam yapılan ülkede, asgari ücret 5 bin 300 taka’dan (63 $) 8 bin taka’ya (95 $) yükseltilmişti. İşçiler asgari ücretin 16 bin taka’ya (190 $) yükseltilmesini talep ediyor. Bangladeş’te 4 kişilik bir ailenin zorunlu ihtiyaçlarının bile aylık en az 22 bin taka seviyesinde olduğu belirtiliyor.

Öte yandan ülkede asgari ücret tarifesi yedi kademeye ayrılıyor. Hükümet bir haftadır süren eylemlerin ardından dün asgari ücret tarifesinde revizyona gitti. 6 kademedeki ücretlerde küçük bir artış yapan hükümet en düşük ücreti alan 7. kademede yer alan işçilerin alacakları asgari ücretteyse bir revizyona gitmedi.

Tekstil işçileri sendikası lideri Aminul İslam, fabrika sahiplerinin grevi provoke etmek için şiddete başvurduğunu söyledi. AFP’ye konuşan İslam buna karşın işçilerin hiçbir zaman olmadığı kadar birlik halinde olduklarını belirtti. İslam, işçilerin talepleri karşılanana kadar sokakları terk etmeyeceklerini dile getirdi.

Patron temsilcisi Bangladeş Giyim İmalatçıları ve İhracatçıları Birliği’nden yapılan açıklamadaysa işçiler işe dönmedikleri takdirde tüm fabrikaların kapatılacağı tehdidinde bulunuldu. Birlik başkanı Sıddıkur Rahman “iş yasasına göre çalışma yoksa ödeme de yok” dedi.

Bangladeş geçen yılın rakamlarına göre Çin’den sonra en büyük ikinci giysi ihracatçısı ülke konumunda. Ülkede tekstil sektörünün 2023 yılında 50 milyar dolar büyüklüğe ulaşması planlanıyor ancak Bangladeş'te giyim sektöründe çalışan işçiler dünyada bu sektörde en az ücreti alan işçiler olmaya devam ediyor.