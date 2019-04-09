Aşı karşıtlığında son durum: New York'ta kızamık salgını

ABD'nin New York kentinde, kızamık salgını nedeniyle zorunlu aşı olunmasını içeren acil durum ilan edildi.

ABD'nin New York kentinde, kızamık salgını nedeniyle zorunlu aşı olunmasını içeren acil durum ilan edildi. Kentte Mart ayında da aynı nedenle acil durum ilan edilmişti.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kızamık vakalarındaki artış nedeniyle, acil halk sağlığı durumu ilan ettiğini, bu kapsamda aşı zorunluluğu olduğunu duyurdu. Aşı olmayanlara bin dolar ceza kesilecek.

ORTODOKS MAHALLELERİNDE YOĞUNLAŞIYOR

19 eyalete yayılan salgında en çok vaka New York'un aşı karşıtı Ortodoks Yahudi cemaati içinde izlendi.

Blasio, 1991'den bu yana kentte yaşanan en büyük kızamık salgınıyla karşı karşıya olduklarını söyleyerek, hastalığın esas olarak Brooklyn'in Williamsburg mahallesindeki Ortodoks Yahudi topluluğunda görüldüğünü belirtti.

Ortodoks Yahudi topluluğundakiler, aşı zorunluluğundan muaf olmayacak.

Eylül 2018'den bu yana bölgede 285 kişinin kızamık olduğu bildiriliyor.

ABD 2000 yılında kızamık hastalığının ortadan kalktığı duyurmuş ancak geçtiğimiz yıldan bu yana Salgın Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, ülke genelinde kızamık yeniden görülmeye başlanmıştı.