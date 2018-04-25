ABD, Suriye’de devletin kontrolündeki yerlere yardımı yasakladı

ABD, yeni çıkan bir yasayla Suriye’de devlet tarafından kontrol edilen bölgelerde yeniden yapılanma için ABD fonlarının kullanımını yasakladı.

ABD'de yeni kabul edilen bir yasayla Suriye'de devlet tarafından kontrol edilen yerlerin yeniden inşasında ABD fonlarının kullanılması yasaklandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Meşru olmayan Esad rejimi ve onun kuklaları tarafından kontrol edilen bölgelerin düzeltilmesinde ve yeniden yapılandırılmasında ABD’nin fonlarının kullanılması kabul edilemez. Hizbullah’ın, İran Devrim Muhafızları’nın ya da İran rejimi tarafından kiralanan yabancı militanların işine yarayacak altyapının inşaatını desteklemeyeceğiz” denildi.

Yeni kabul edilen yasaya göre ABD, Suriye'de hükümet değişikliği olursa desteğe sıcak bakabilecek.

ABD’nin Ortadoğu politikalarından sorumlu David Satterfield yaptığı açıklamada, Suriye’nin yeniden kurulması için 200 ila 300 milyar dolar gerektiğini ve bu yardımın rejim değişmeden gerçekleşmeyeceğini söylemişti.

Geçen hafta İran lideri Hasan Ruhani savaşın ardından Suriye’de istikrar ve güvenlik sağlanana kadar yeniden inşaat için Suriye’de kalacaklarını açıklamıştı.

