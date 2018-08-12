ABD Senatosu'ndan İsrail'in sivilleri vurmasına destek

İsrail'in ABD'de bulunan lobi faaliyetlerinin desteği ile senatoya sunulan yeni kanun tasarısına göre Hamas ve Hizbullah'ın sivilleri 'canlı kalkan' olarak kullandığı iddia edilen bölgeler hedef alınabilecek. ABD Senatosu'nun kabul ettiği tasarıya göre sivil ölümlerinin sorumlusu İsrail olmayacak.

Hamas ve Hizbullah’ın “canlı kalkanlarının" hedef alınmasını talep eden kanun tasarısı ABD’de sürdükleri lobi faaliyetleri ile bilinen Amerikan-İsrail Halka İlişkiler Komitesi ve Karalama Karşıtı Birliği’nin ABD’li milletvekillerini teşviki sonucu ABD Senatosuna sunuldu.

Hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi vekillerin destek verdiği tasarı ile Filistin’de İsrail baskısına direnen sivil yerleşimleri ve eylemleri de “terör faaliyeti” kapsamında değerlendirilerek, ABD ve İsrail güçlerini tehlikeye attıkları gerekçesiyle hedef alınabilecek.

ABD ve İsrail’in kendini savunma çabalarının engellendiğini iddia eden İsrailli kuruluşlar, kanuna ihtiyaç duyulduğunu vurguluyarak “tüm terörist gruplara karşı somut cezalar verilmesini” talep etti. Hizbullah’ın Lübnan sınırındaki köylere gizlediği iddia edilen füzeler ve Hamas’ın Gazze’deki benzer taktikler ile masum sivilleri faaliyetlerine aracı ettiğini öne süren vekillerin temel argümanını İsrail’e atılan füzeler oluşturuyor.