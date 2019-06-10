ABD 'İran tehdidine' karşı Ortadoğu'daki askeri varlığını artırmak istiyor

ABD Merkez Komutanlığı Komutanı Frank McKenzie, Ortadoğu'daki ABD askeri varlığının artırılması için talepte bulundu. 'İran tehdidini' sebep gösteren McKenzie, bölgeye bombardıman uçakları ve füze savunma sistemleri getirilmesini talep etti.

ABD yönetiminden üst düzey isimlerin Ortadoğu'daki ABD askeri varlığını artırmak için adım attığı belirtiliyor. Bölgede ABD'ye karşı "belirli tehditler" bulunduğunu öne süren ABD Merkez Komutanlığı Komutanı Frank McKenzie, Ortadoğu'ya yeni savaş gemileri, B-52 bombardıman uçakları ve füze savunma sistemleri getirilmesini talep etti.

Wall Street Journal haberine göre McKenzie, bölgedeki ABD askeri varlığının "istikrarlılaştırıcı bir unsur" olduğunu öne sürerken, Irak ve diğer yerlerdeki ABD askeri üslerine karşı tehlikeler bulunduğunu, bu sebeple bölgedeki ABD askeri varlığının artırılmasını önerdiğini söyledi.

SEBEP 'İRAN TEHLİKESİ'

Bölgeye getirilen ABD uçak gemisinin "olumlu etkilerinin görüldüğünü" ve "İran tehlikesini engellediğini" savunan ABD'li komutan, İran'ın "çok gerçek bir tehlike olduğunu" ve "her an saldırı yaşanabileceğini" iddia etti.

ABD'nin bölgede "uzun dönemli caydırıcılığa" ihtiyaç duyduğunu öne süren McKenzie, bunun için bölgeye sevkıyatın sürmesi gerektiğini söyledi.

TRUMP 'GERİ ÇEKİLME' VADEDİYORDU

ABD Başkanı Donald Trump, seçimlerden önce ve sonra yaptığı açıklamalarda ABD'nin Ortadoğu'daki askeri varlığını geri çekmeyi vadediyordu. Ancak İran'la nükleer anlaşmasından çekilen Trump, İran'ı kuşatma stratejisi sebebiyle bölgedeki ABD askeri varlığını artırdı.

Trump'ın "Suriye'den çekilme" vaadi de gerçekleştirilmedi. McKenzie tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin "İran'la müzakere sürecinde olduğu" ancak görüşmeler sırasında bölgeye takviye kuvvetler getirilebileceği söylendi.

Bölgedeki ABD askeri varlığının "çok tehlikeli" olduğunu duyuran İran, ABD'yi riskli adımlardan kaçınmaya çağırıyor. İran, ABD ile görüşmelere ön koşul olarak ABD yaptırımlarının kaldırılmasını istiyor.