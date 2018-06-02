Bu konvoy başka konvoy: Dümen çevirmeyecekler, pedal çevirecekler

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun İzmir 1. ve 2. bölge bağımsız milletvekili adayları bugün ve yarın 'Dümen çevirmiyoruz pedal çeviriyoruz' sloganıyla Bostanlı ve Alsancak sahilde bisiklet turu gerçekleştirecekler.

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun İzmir 1. ve 2. bölge bağımsız milletvekili adayları bugün ve yarın "Dümen çevirmiyoruz pedal çeviriyoruz" sloganıyla Bostanlı ve Alsancak sahilde bisiklet turu gerçekleştirecekler.

2 Haziran Cumartesi (bugün) saat 18.30'da Bostanlı vapur iskelesinde İzmirlilerle buluşacak olan 2. bölge bağımsız milletvekili adayı Kemal Okuyan, tüm yurttaşları Karşıyaka iskelesine kadar bisikletle konvoy oluşturmaya çağırdı.

3 Haziran Pazar (yarın) saat 18.30'da da 1. bölge milletvekili adayı Deniz Arık Binbay, Alsancak iskelesinden başlayarak Göztepe iskelesine dek bisiklet konvoyu oluşturacak.

Bugün ve yarın saat 18.30'da düzenlenecek bisiklet konvoyuna ilişkin yapılan açıklama şöyle: