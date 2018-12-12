Zonguldak’ta bilincin evrimi tartışıldı

Emekçi sınıfın bilim akademisi olma perspektifiyle yola çıkan Bilim ve Aydınlanma Akademisi, ülkenin farklı şehirlerinde düzenlediği aylık konferanslarla bilim emekçileri, öğrenciler ve aydınlarla buluşmayı sürdürüyor. Aralık ayı konferanslarının ikincisi Zonguldak’ta gerçekleştirildi.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, kuruluşunun üzerinden geçen bir yıl gibi kısa bir sürede toplantı, bilimsel konferans, yaz okulu gibi çok sayıda farklı etkinliğe imza attı. Üç büyük il dışında da ilgililerle buluşmanın olanaklarını yaratan BAA, konferansları aracılığıyla bilimsel dünya görüşünü yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Bu ay içinde dört farklı ilde planlanan konferanslardan ikincisi Zonguldak’ta gerçekleştirildi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Erhan Nalçacı'nın konuşmacı olduğu “Bilincin Evrimi Üzerine Bir Deneme” başlıklı konferans TMMOB Makina Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi’nde yapıldı. Çok sayıda bilim emekçisi, akademisyen, öğretmen ve öğrencinin ilgiyle izlediği konferansa sadece Zonguldak’tan değil çevre illerden de katılım gösterildi.

Evrim ağacı boyunca çeşitli türlerde ve insanda bilinç üzerine bir tartışmanın yürütüldüğü konferansta, topluluk içinde yaşama, iletişim, dil, empati gibi pek çok başlıkta ilginç deneyler ve sorgulatıcı bulgular üzerinde duruldu. Prof. Nalçacı’nın sunumundan sonra katılımcılardan gelen çok sayıda soru ile devam edildi.

Katılımcılar bu toplantıların, evrim teorisine dönük sistematik saldırıların olduğu günümüzde çok önemli bir ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Konu evrim olunca ister istemez evrim eğitimine yapılan saldırılar da tartışma gündemine girdi. Müfredattan evrimin çıkarılmasının herhangi bir ünitenin eksilmesi değil, insanın kendine, doğaya, tarihine dair bilgi edinmesine karşı bir saldırı olduğunun, evrimi bilmemenin insanın kendisine yabancılaşması demek olduğunun altı çizildi.

Verilen örnekler üzerine “Bugün gericiliğin katmerlisi yaşanıyor” yorumunu yapan Nalçacı ise, toplumu zehirleyen zırvalarla yalnızca eğitim yolu ile mücadele edilemeyeceğini, gericiliği yaratan düzenin topyekûn değişmesi gerektiğini vurguladı. Katılımcıların merak ve motivasyonla ayrıldıkları konferans sonrası, Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin Zonguldak’ta çalışmalarını yoğunlaştırması, yeni etkinliklerde buluşulması kararı alındı.