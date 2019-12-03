Filtresiz bacalar sistemin ortak prodüksiyonu

Kanun Saray tarafından veto edildi ama termik santrallerin AKP eliyle özelleştirildiği, sermayeye devredildiği unutuldu. Santrallerin finansmanında ise Türkiye sermayesinin en tepesindeki bankalar yer alıyor.

15 termik santralin baca filtrelerinin takılmasını 2,5 yıl daha erteleyen kanun teklifi AKP ve MHP oylarıyla Meclis'te kabul edilmişti. Oylamaya 139 CHP'li vekilden 114’ü, 62 HDP'li vekilden 58’i, 39 İYİP vekilinden 32’si katılmamıştı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, toplam 13 termik santrale dördüncü kez havayı kirletme izni verilmek istendiğine dikkat çekmişti. AKP iktidarının halk sağlığından değil, 13 santrali işleten şirketlerden yana taraf olduğunu söyleyen Özel, "Bu kudretli şirketler, sarayda kimleri ikna ettilerse, milletvekillerinden güçlü, grup başkanvekillerinden imzalarından güçlü olacaklar ki, 2.5 yıllık uzatma almışlar. Meclisin namusunu korumak için tüm siyasi partilere, bu düzenlemenin torba yasadan çıkarılması çağrımızı yineliyoruz" demişti.

Cumhurbaşkanlığı’na bağlı İletişim Başkanlığı, 15 termik santrale filtre takılmasını 2,5 yıl erteleyen düzenlemenin veto edilmesiyle ilgili dün akşam açıklama yaptı.

“Enerji sektörünün ülkemizin hedefleri ve gelişimi için hayati önem arz ettiği” ifadesine yer verilen açıklamada “elektrik üretim tesislerinin varlığının korunmasının ve desteklenmesinin devletin temel politikalarından biri olması gerektiği şüphesizdir” denildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi için Londra'ya giderken "Fakat bu teklifleri getirenler sözlerinde durmadılar. Biz imzayı atmadık. Dedik ki biz böyle bir teklifi zaten parlamentodan da geçiremeyiz." dedi. Yeniden tartışılmasını söyleyen Erdoğan "Şimdi yapılacak olan iş mecliste tartışmalar yapılır, bundan sonra büyük ihtimalle de bunun yolu bir ihaledir. Veyahut hemen oraya doğalgazı getirebiliriz, doğalgazlarla da enerji ihtiyacımızı gideririz. Burada istihdam noktasında bazı sıkıntılar yaşanabilir. Şimdi onu istismar ediyorlar çünkü." şeklinde konuştu.

AKP'NİN ÖZELLEŞTİRME KARNESİ

ÖYK, 2003’te akarsular dâhil 101 santralin özelleştirilmesi kararı almıştı. Ancak sonradan Oymapınar 2005'te Eti Alüminyum'a geçti. 2006'da Kemerköy, Yeniköy ve Yatağan programından çıkartılarak EÜAŞ'a devredildi. ÖİB sadece 9 küçük santrali bir çatıda toplayarak Zorlu Grubu’na sattı. 2009'da 56 akarsu santrali özelleştirme programına alındı. Bunlardan bazıları çeşitli nedenlerle kapsamdan çıkarıldı. Kalan 52'si için ihaleye çıkıldı. Kurulu kapasitesi toplam 140 MW olan 18 grubun (50 adet akarsu santralinin) ihalesi Haziran 2010 itibariyle tamamlandı. ÖYK ihaleleri onayladı. 2011'de 10 grubun devir işlemi tamamlandı. Diğer gruplara ilişkin devir süreci ise tamamlandı.

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ ve Yeniköy Yatağan Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'ye ait taşınır ve taşınmaz her şey 2014 yılında özelleştirilmişti.

TERMİK SANTRALLERİN FİNANSMANINI SAĞLAYAN BANKALAR

İş Bankası

Çelikler Seyitömer Termik Santrali, Kangal Termik Santrali, Kemerköy Termik Santrali, Yeniköy Termik Santrali, Akdeniz Termik Santrali, Bolu-Göynük Termik Santrali, ZETES 3 Termik Santrali

Yapı Kredi

Kangal Termik Santrali, Kemerköy Termik Santrali, Yeniköy Termik Santrali,

Garanti Bankası

Çelikler Seyitömer Termik Santrali, Kangal Termik Santrali, Kemerköy Termik Santrali, Yeniköy Termik Santrali, Akdeniz Termik Santrali, Bolu-Göynük Termik Santrali, ZETES 3 Termik Santrali, Diler İskenderun Termik Santrali, Silopi Ciner Termik Santrali

Ziraat Bankası

Çelikler Seyitömer Termik Santrali, Kangal Termik Santrali, Kemerköy Termik Santrali, Yeniköy Termik Santrali, Cenal Termik Santrali

Vakıfbank

Çelikler Seyitömer Termik Santrali, Kangal Termik Santrali

Halkbank

Çelikler Seyitömer Termik Santrali, Kangal Termik Santrali, Kemerköy Termik Santrali, Yeniköy Termik Santrali, Yatağan Termik Santrali

Finansbank

Cenal Termik Santrali

TSKB

Kemerköy Termik Santrali, Yeniköy Termik Santrali

Denizbank

Çelikler Seyitömer Termik Santrali

YASA HANGİ SANTRALLERİ KAPSIYORDU?

Çanakkale/ÇAN 18 Mart Termik Santrali

Şırnak/Silopi Termik Santrali

Maraş/Afşin Elbistan A Termik Santrali

Maraş/Afşin Elbistan B Termik Santrali

Kütahya/Tunçbilek Termik Santrali

Kütahya/Seyitömer Termik Santrali

Manisa/Soma A Termik Santrali

Manisa/Soma B Termik Santrali

Sivas/Kangal Termik Santrali (1. Ve 2. üniteler)

Zonguldak/Çatalağzı Termik Santrali

Ankara/Çayırhan Termik Santrali

Muğla/Yeniköy Termik Santrali

Muğla/Kemerköy Termik Santrali

Bursa/Orhaneli Termik Santrali

Karabük/Kardemir Termik Santrali

ÇEVRE YATIRIMLARININ YAPILMAMASI ANAYASAYA'YA AYKIRI

Anayasa Mahkemesi ise 2014 ve 2017’de iki kez, Türkiye’nin en kirli, zehir saçan termik santrallerinin çevre yatırımlarını yapmalarına, 2019 yılı sonuna kadar bu yatırımların tamamlanmasının mecburi olmasına karar vermişti. TBMM’nin hem 14 Şubat 2019 tarihli kendi kararına hem de Anayasa Mahkemesi’nin 2014 ve 2017 tarihli kararlarına uygun hareket etmesi bekleniyordu.