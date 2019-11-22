'Erdoğan'ın talimatı' yalan çıktı: 2,5 yıl daha zehir saçacaklar

15 termik santralin baca filtrelerinin takılmasını 2,5 yıl daha erteleyen kanun teklifi AKP ve MHP'lilerin oylarıyla kabul edildi.

15 termik santralin baca filtrelerinin takılmasını 2,5 yıl daha erteleyen kanun teklifi Meclis'te kabul edildi.

Kanun teklifinin AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla Meclis'ten geçerken, CHP Kütahya Milletvekili ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Dr. Ali Fazıl Kasap, düzenlemeye ilişkin, “Meclis Genel Kurulunda görüşülen Torba Kanunun 50 maddesi tüm itirazlarımıza rağmen AKP ve MHP'nin oylarıyla kabul edildi. Böylece Türkiye'de bulunan 15 termik santral baca filtresi takmadan 2,5 yıl daha halkımızı zehirlemeye devam edecek. Yazıklar olsun!” dedi.

'ERDOĞAN TALİMAT VERDİ' İDDİASI YALAN ÇIKTI

Sözcü gazetesinde dün yer alan haberde, Erdoğan'ın partisinin MYK toplantısında “Kirliliğe kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Kimse milletin havasını kirletemez. Mutlaka filtreleme sistemi yapılmalı. Bu konuyu da bizzat takip edeceğim” dediği ileri sürülmüştü.