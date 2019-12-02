Erdoğan’ın vetosu

Hatırlayalım, Erdoğan 2016 yılında “ucube inşaatlar yaptık, bu ucube inşaatlarla maalesef İstanbul'umuzun o güzelliğine bizler yanlışlık yaptık” demişti. Bu bir halkla ilişkiler hamlesiydi kuşkusuz. O tarihten sonra İstanbul’da ve başka kentlerimizde ucube inşaatlara devam edildi, sadece ekonomik kriz nedeniyle bazı inşaatlar durdu, ucube inşaatlar tamamlanmadığından daha da ucube bir görüntü çıktı ortaya.

Ancak Erdoğan’ın “biz de hata yaptık” demesi, pek etkili olmadı. Gücünü “dediğim dedik” tavrından alan bir siyasetçi olduğundan, herhangi bir nedenle öz eleştirel bir tutum sergilemesi pek inandırıcı gelmiyor insanlara…

Termik santrallere filtre takılmasıyla ilgili süreyi bir kez daha uzatan AKP-MHP düzenlemesini veto etmesi ise iyi düşünülmüş ve etkili bir operasyon. Her şeyden önce Erdoğan’ın güçlü tek adamlığına zarar vermek bir yana, o imajı pekiştiriyor. Kafasına yatmayan bir şeyi AKP kaynaklı da olsa elinin tersiyle itebilecek kadar özgür ve dirayetli bir lider!

Toplumumuzun pek seveceği türden bir kahramanlık öyküsü bu. Kimi filmlerde geçer, beğendiği kadının ilgisini çekmek amacıyla kadına sarkıntılık etmeleri için parayla adam tutar, sonra onları döver ve kadının gözüne girer.

Düzenlemeyi gelen tepkilere rağmen geçiren, üstüne tuhaf gerekçelerle savunan AKP’liler dayak yeme rolünü üstlenmişlerdir. Ve bundan da bayağı memnun gözükmektedirler.

Peki bu hamleler işe yarar mı?

Yarar.

Yarar çünkü uzun bir süredir, Türkiye’de “Erdoğan iyi çevresi kötü” tezi sistematik bir biçimde işleniyor. Kimisi “Erdoğan aldatılıyor” demekte, kimisi doğrudan “sizi tuzağa düşürüyorlar” diye Erdoğan’ı uyarmakta, kimisi ise Erdoğan’ın çevresinde sürmekte olan çekişmelere büyük anlamlar yüklemekte. Hepsi aynı kapıya çıkıyor.

Buna bir de “Erdoğan’ın hiç mi doğru yaptığı şey yok” diyenleri ekleyin…

E zaten bütün kritik anlarda Erdoğan’a “destek” açıklaması yapmış bir CHP lideri sayesinde toplumun direnci epeyce düşmüş durumda. Zaten düzen muhalefetinin “ne olursa olsun ortamı germeyelim” stratejisi Erdoğan’a bu türden hamleler yapmak için geniş bir alan açıyor.

Koşullar buyken önümüzdeki dönem Erdoğan’dan benzer adımlar gelirse hiç şaşırmamalı. Nasılsa dayak yemeye gönüllü çok kişi var memlekette.