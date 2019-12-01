WWF'den termik santral açıklaması

Doğal Hayatı Koruma Vakfı, termik santrallere baca filtresi takma zorunluluğunun iki buçuk yıl ertelenmesine ilişkin açıklama yaparak, tesislerin faaliyet gösterdiği illerde kanser nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısında artış olduğunu açıkladı. Ayrıca tesislerin yılda ortalama 65-70 gün çalıştığı, kömürle çalışan termik santrallerin filtre takmak için durdurulmasının elektrik sıkıntısı yaratmayacağı da belirtildi.

Meclis’te 21 Kasım’da kabul edilen torba yasanın 50’nci maddesine göre havayı kirleten 15 termik santrale baca filtresi takma zorunluluğunun iki buçuk yıl ertelenmesinin ardından konuya ilişkin açıklama yapan Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), kömürle çalışan termik santrallerin filtre takmak için durdurulmasının Türkiye’de elektrik sıkıntısı yaratmayacağını, bu tesislerin yılda ortalama 65-70 gün çalıştığını belirtti.

WWF’in açıklamasında, üçü hariç özel şirketler tarafından çalıştırılan ve toplam sayısı 15 olan termik santrallerde, 2013'ten bu yana gerekli düzenlemelerin yapılmadığı, santrallerin bacalarına filtre takılması ve çevreyle ilgili diğer düzenlemelerin yapılması zorunluluğunun dört kez ertelendiği söylendi.

'KANSER NEDENİYLE ÖLÜMLERDE ARTIŞ VAR'



Termik santrallerin filtre takımı için kapatılmasıyla ilgili de, "Filtresiz olarak çalışan bu tesisler hem teknolojik kısıtlamalar hem de karlılık oranlarının zayıf olması nedeniyle her gün işletilmemekte, bazıları ise yılda sadece 65-70 gün civarında çalışmaktadır. Filtre takmak için durdurulmalarının Türkiye’de bir elektrik sıkıntısı yaratması mümkün değildir; kaldı ki bu tesislerin hepsinin aynı anda durdurulması gerekmemektedir” denildi.

Filtre takılmamasından kaynaklı insan ve çevre sağlığının olumsuz etkilendiğine işaret edilen açıklamada, başta Maraş ve Manisa olmak üzere tesislerin faaliyet gösterdiği illerde kanser nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısında artış olduğuna da yer verildi.

“Hava kirliliği nedeni ile ülke olarak ağır bedel ödüyoruz” başlıklı açıklamada dikkat çekilenlerin bir kısmı şöyle:

