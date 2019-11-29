CNN Türk 'havayı kirletme iznini' savundu

CNN Türk'te yayınlanan 'Günün Ekonomisi' programında spiker Beste Uyanık, termik santrale filtre takılmamasını, işlem için üretime verilecek aranın maliyetini hesaplayarak savundu.

Termik santrallerin 2,5 yıl daha filtre takılmadan işletilmesine onay veren yasanın kabul edilmesine yönelik tepkiler sürerken CNN Türk'ten skandal bir haber geldi. CNN Türk, termik santrallerin filtre takmadan zehir saçmaya devam etmesinin "daha avantajlı" olduğunu savundu.

CNN Türk, çaydaki radyasyonun tehlikeli olmadığını kanıtlamak için kameralar önünde çay içerek poz veren eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Cahit Aral’ı aratmayacak bir programa imza attı. Yandaş Demirören Medya Grubu'na bağlı CNN Türk’ün bu haberi Twitter’da #cnnturk etiketiyle en çok konuşulan 10 konu arasına girdi ve büyük tepki topladı.

Haberde termik santrale filtre takılmasının ekonomik maliyeti konu edilerek, insan ve hayvan sağlığına olan olumsuz etkileri göz ardı edildi. Termik santrallerin üretimi sırasında tarım ürünlerine, su kaynaklarına ve ormanlara verdiği zararlar, sakat doğacak çocuklar, oluşabilecek kanser vakaları gibi insan ve hayvan sağlığına zarar verici etkilerinin hiçe sayılıp ekonomik çıkarların ön plana çıkarılmasıyla özelleştirmelerin ve kâr odaklarının ve onlarla kol kola hareket eden siyasetçi ve yandaş basının gerçek yüzü sergilenmiş oldu.

Türkiye’de baca gazı emisyonlarının ilk sınırlandırılışı 1986 yılında kabul edilen Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’ne dayanıyor.





2010 yılında ise Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği ile baca gazında kükürtdioksit emisyon limiti bir miktar daha düşürülüyor fakat özelleştirme çalışmaları sebebiyle 10 Ekim 2011 tarihinde kabul edilen Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik ile tesis işletmecilerine özelleştirme sürecinin tamamlandığı tarihten itibaren üç ay içerisinde iş termin planlarını sunma ve en geç iki yıl içerisinde çevre izni alma zorunluluğu getiriliyor.

ÖZELLEŞTİRMELERLE SAĞLANAN 'KOLAYLIK'

2013 yılında gerçekleşen özelleştirmelerden sonra çevre standartları konusunda firma sahiplerine biraz daha “kolaylık” sağlanıyor ve 30 Mayıs 2013 tarihinde Elektrik Piyasası Kanunu’yla, şirketlere, çevre mevzuatına uyumuna yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi ve çevre mevzuatı açısından gerekli izinlerin tamamlanması amacıyla 31/12/2018 tarihine kadar süre tanınıyor.

Bu düzenleme Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilse de şirketler ve hükümetteki ortaklarının ısrarlı çabalarıyla ve 17 Haziran 2016 tarihinde kabul edilen yeni bir kanunla, yukarıdaki maddede belirtilen muafiyet süresi 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılıyor.

'HOLDİNG YETKİLİLERİ MİLLETVEKİLLERİNİ TEHDİT ETTİ'

Geldiğimiz son noktada, geçtiğimiz günlerde Meclis'te AKP ve MHP’li vekillerin oylarıyla kabul edilen Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Madde 50 ile bu süre 30.06.2022 tarihine kadar uzatıldı.

Kanun görüşmeleri sırasında Meclis kürsüsünde konuşma yapan Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç Afşin-Elbistan Termik Santralinin ait olduğu Çelikler Holding’e yönelik sert ifadeler kullandı. AKP ve CHP’nin Maraş milletvekillerinin firma yetkilileri tarafından tehdit edildiğini iddia eden Ali Öztunç, termik santral konusundaki düzenlemeye önce karşı çıkıp sonra sessiz kalan MHP milletvekili Sefer Aycan’ı da eleştirdi.

AFŞİN'DE 17 BİN ERKEN ÖLÜM

Çelikler Holding gibi birçok özel şirketin maliyeti düşürmek ve daha fazla kâr etmek için filtre sistemlerini bilinçli olarak kullanmadığı ülkemizde sadece Afşin’le ilgili rakamlar bile oldukça dikkat çekici. Greenpeace Akdeniz'in Mart 2019'da hazırladığı "Afşin'de Kömürlü Termik Santrallerin Bedeli" isimli hava modellemesi raporuna göre, kirlilik nedeniyle bugüne kadar 17 bin erken ölüm yaşandı. Termik santrallerin özelleştirilmesinin tarım alanları, hayvancılık ve çevre üzerindeki etkileri ise bilinen rakamların çok daha ötesinde.

Son günlerde çok konuşulan termik santraller konusu, özelleştirmelerin halk sağlığı üzerindeki etkisini ve sermaye grupları ile siyasetçilerin ve yandaş basının bağlantısını bir kez daha gözler önüne sermeye devam ediyor.

YAYIN TEPKİ TOPLADI

CNN Türk’ün yayını sosyal medyada büyük tepki topladı.

TMMOB İstanbul İKK Sekreteri Cevahir Efe Akçelik, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: