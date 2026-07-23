Yıldızlar Holding bunu hep yapıyor: İşçisine maaş ödemeyen şirketi kimler koruyor?

Doruk Madencilik'e bağlı Yunus Emre Termik Santrali'nde çalışan DİSK/Enerji-Sen üyesi işçiler, üç aydır ödenmeyen maaşları nedeniyle Beypazarı ilçesinden Ankara'daki Yıldızlar SSS Holding binasına doğru dün yürüyüş başlatmıştı.

Yürüyüşün ikinci gününde Oğuzkent'ten Ayaş'a ilerlemek isteyen işçiler ile yürüyüşe izin vermeyen polis ekipleri arasında arbede yaşanmış, olayın ardından DİSK/Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin ile Genel Sekreteri Emin Atsız gözaltına alınmıştı.

Polis ablukası altında tutulan işçiler ise Ankara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda bekleyişlerini sürdürüyor.

Adliye önünde yaşanan gelişmeleri de soL'da bugün duyurmuştuk. Savcının talimatları üç kez değişirken, yargı sürecinin şirket lehine uzatıldığı düşünülüyor.

İşçiden çalarak büyüyen holding

Yıldızlar SSS Holding ismini son aylarda defalarca kez duyduk.

Holding son dönemde farklı kentlerdeki maden ve enerji işletmelerinde işçilerin maaşlarını ödememesi ve hak gasplarıyla gündemde. Aylarca ödenmeyen maaşları, tazminatları ve hukuksuz ücretsiz izin uygulamaları nedeniyle işçiler holdinge bağlı işletmelerde direnişe geçti.

Yunus Emre Termik Santrali (Eskişehir / Ankara):

Eskişehir Mihalıççık'ta bulunan ve holding iştiraki Doruk Madencilik'e bağlı olan santralde yüzlerce işçi 3 aydır maaşlarını alamıyor. İşçiler, DİSK/Enerji-Sen öncülüğünde Beypazarı'ndan holdingin Ankara'daki genel merkezine doğru protesto yürüyüşü başlatıldı. İşçilerin sendikal barajı aşarak Çalışma Bakanlığı'ndan yetki tespiti almasına rağmen, holding yönetiminin toplu iş sözleşmesi (TİS) masasına oturmaktan kaçındığı ve iş güvenliği önlemlerini ihmal ettiği belirtiliyor.

Daha Eskişehir Mihalıççık’taki Doruk Madencilik'e bağlı Bağımsız Maden-İş Sendikası'na üye maden işçileri de aylar süren mücadelelerinin ardından kazanmıştı.

Eti Gümüş Madeni (Elazığ):

Maden işçilerinin tam 13 aydır maaş ve tazminatları ödenmiyor. İşçiler ayrıca 15 aydır hukuksuz bir şekilde zorunlu ücretsiz izne çıkarıldıklarını söylüyor. Bağımsız Maden-İş sendikası öncülüğünde şirket önünde ve kent merkezinde eylemler yapıldı. Geçtiğimiz ay Ankara'da SSS Yıldızlar Holding yönetimiyle görüşen işçiler, kendilerine verilen "maaş ödemelerinin yapılacağı" sözünün tutulmadığını duyurmuştu.

Nesko Madencilik (Giresun / Trabzon):

Giresun Şebinkarahisar ve Trabzon Yomra-Sürmene işletmelerindeki madenciler, ödenmeyen aylık ücretleri ve biriken tazminat alacakları nedeniyle meydanlara indi. "Yer altında emek, yer üstünde adalet" sloganıyla kent merkezlerinde yürüyüşler düzenlenirken, işçiler, “Kiramızı ödeyemiyoruz, çocuklarımıza bayramlık alamadık, markete, bakkala, fırına borçlandık. Yeni hak istemiyoruz; çalıştığımızın karşılığını istiyoruz” dedi. Madenciler, ödemelerin yapılmaması halinde Doruk Madencilik işçileri gibi mücadeleyi Ankara’ya taşıyabileceklerini söylüyor.

Çankırı (Rino Seramik):

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde faaliyet gösteren Rino Seramik fabrikası işçileri de hak gaspıyla gündem olmuştu. Fabrikada 600'den fazla işçi çalışıyor ve bunların 100'e yakınını Nepal ve İran'dan gelen göçmen işçiler oluşturuyor. Aylardır maaşlarını alamayan, elektriği ve gazı kesilen işçiler soL'a konuşmuş, "Evimize ekmek götüremiyoruz, sesimizi duyuramıyoruz" demişti.

Rino Seramik işçileri

Yenice Maden İşletmesi (Çanakkale): 2020’de maaşlarını alamayan işçiler ile işten atılan işçiler ocağı işgal etti. Direniş 7 gün sürdü. Çanakkale Valisi’nin sözü ile eylem bitti ancak şirket birçok

işçiyi işten attı.

Eti Gümüş (Kütahya): 2004’te özelleştirme ile aldı. İşletme 2019’da ödenmeyen işçi maaşları, işten çıkarmalar ve işçi eylemleriyle haberlere konu oldu.

Yıldız Bakır: 2009’da özelleştirme ile alındı. Şirket, düzensiz maaş ödemeleriyle gündem oldu.

Bilecik Söğüt: Yer ve duvar karosu üretilen işletmede ücret ve tazminat sorunları uzun yıllardır devam ediyor. 2015’te 1150 işçi bu sebeplerle önce iş bıraktı, eylemler düzenledi. İşçiler, onay aranmadan ücretsiz izne çıkarıldı.

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ: 2010’da 485 milyon dolara özelleştirmeyle devralındı. Ancak 2013’te TETAŞ’a olan 180 milyon liralık borç ödenmeyince EPDK yönetime el koydu.

İktidar göz yumdu, teşvik verdi

Memleket neredeyse maaş ödemeden büyüyen Yıldızlar Holding'e ruhsatlanmış durumda. Firmanın 2 bin 364 adet ruhsatı var. Bunun bin 433’ü arama, 577’si işletme ruhsatı talebi, 354’ü ise işletme. Ruhsatların 497’si endüstriyel hammadde, bin 662’si metalik madenler, 205’i de enerji madenleri.

Çala çala büyüyen şirketin suçlarına AKP'nin yıllardır göz yumduğu da ortaya çıkmıştı. Şirket 2024'te 44,7 milyon, 2025'te de 86,5 milyon TL devlet teşviki aldı. Buna rağmen 2022, 2023 ve 2024 yıllarında kurumlar vergisi ödemedi.

İşçiden çalan patrona AKP'den kıyak

Devletin, maaşlarını ödemediği için işçilerini mağdur eden Doruk Madencilik’e, elektrik alım garantisi kapsamında her yıl milyarlarca liralık ek ödeme yapacağı iddia edildi.

İktidarın, Yıldızlar Holding’e kredi kapılarını açmak için ön ayak olduğu da anlaşıldı. İşçilere ödenen 100 milyon liranın bir kamu bankasından sağlanan krediyle ödendiği öne sürüldü.

Bakanlar da, direniş sayesindeki kazanımı kendi üzerine almaya kalkmış ancak başarılı olamamıştı.

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