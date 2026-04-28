Yağmayı, talanı, hırsızlığı herkes bilip göz yumuyor: Maaş ödemeden büyüyen holding Yıldızlar

Eskişehir'de bulunan Doruk Madencilik bünyesinde çalışan işçiler, ödenmeyen maaşları, gasp edilen kıdem tazminatları ve insanca çalışma koşulları için Ankara’ya yürüdü.

17 gün önce eyleme başlayan işçileri, günlerdir Ankara'da Kurtuluş Parkı'nda yatıp kalkıyor. 9 gündür de açlık grevindeler. Tek istekleri hakları. Patronları Sebahattin Yıldız’ın suçlarını umursamayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürüyüp Bakan Alparslan Bayraktar ile görüşmek istiyorlar. Günlerdir yürümeye çalışıyor, zaman zaman kendilerini ablukaya alan polislerin barikatını da yıkıyorlar ancak her seferinde saldırıyla karşı karşıya kaldılar.

"Adalet sadece zenginler için mi geçerli?" diyen soran madenciler, bugün saat 18.00'de tekrar yürümeyi denemek üzere Ankara'yı desteğe çağırdı.

İktidar temizlikçisi Ahmet Hakan devrede, Bakan Çiftçi karalama çabasında

Bu gelişmeler yaşanırken işçilere "ödeme yaptık" diyerek alacakların çok küçük bir kısmını ödeyen patron Sebahattin Yıldız'a gözler çevrildi. Yıldız'ın ve iktidarın yardımına çok kullanışlı Hürriyet yazarı gazeteci Ahmet Hakan koştu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’yle konuşan Hakan, "polisin neden sert müdahalede bulunduğunu" sormuş.

İşçilerin hak mücadelesini karalamaya girişen Bakan Çiftçi, bunun için destek olan siyasi parti ve örgütleri kullanarak "madencilerin eylemine yasadışı marjinal grupların sızdığını" söylemiş. “Provokatörleri ayırın ama işçilere son derece dikkatli ve mümkün olduğunca müsamahakâr davranın” demiş.

Polislere işçileri ablukaya alıp biber gazıyla saldırma talimatı veren, polislerin açlık grevindeki madencilerin karşısında yemek yemesine sesini çıkarmayan, patronların kapısında kolluk gücünü nöbet tutturup hakkını arayanlara barikat eden Bakan Çiftçi'den bahsediyoruz.

Emeğin, emekçinin hakkı gasp edilirken, yetkililer seyretmekle kalmayıp patronlara kalkan oluyor.

Bakan rica etmiş, alacaklar ödenecekmiş: Önce suçlarının hesabını versin

Aylardır ödeme yapmayan patronu koruyan Bakan Çiftçi'nin konuyla ilgili "devreye girdiğini", patronu arayıp "işçilerin alacaklarını ödeyin, bu eylem bitsin" dediğini yine Ahmet Hakan aktardı ve haberi "müjde" olarak duyurdu.

Köşe yazısında madencilerin alacaklarının kalan kısmının bu sabah ödeneceği iddia edildi.

Hakan'ın aktardığına göre, Bakan Çiftçi, Bakan Bayraktar’ı da övmeden edemedi. “Enerji Bakanımız süreci bitirmek için bizden önce firma yetkilileriyle görüşmeler yapmış, onun katkısı önemli” dedi.

Yani hakkı yenen, yüz binlerce liralık borçla, hacizle aylardır maaş almadan yaşamaya çalışan madencilere rica minnet para verilecekmiş!

Zaten her birinin alınterinin karşılığı olan ve ödeneceği meçhul olan hakları üzerinden aynı Adalet Bakanı Akın Gürlek'in Gülistan Doku dosyasında yaptığı gibi şov yapılmaya çalışılacak.

Kim bu patron, nasıl yükseldi?

İşçilerin çalıştığı Doruk Madencilik, Yıldızlar SSS Holding'e bağlı. Sebahattin Yıldız’ın patronu olduğu holding, işçilere ve devlete yapmadığı ödemelerle meşhur. Patron sadece işçiden değil, devletten de çalıyor. Buna rağmen yapılan her türlü hak gaspına göz yumuluyor.

Madencilik, gübre, enerji başta olmak üzere pek çok sektörde faaliyet gösteriyor. Ancak holdingin devletten özelleştirmeyle alıp, işçilere adeta zulmettiği şirketlerin en bilineni Doruk Madencilik.

Sözcü'nün haberine göre, Eskişehir’de devletle yaptığı rödovans sözleşmesiyle linyit üreten bu şirket, maden işletmesini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan (TMSF) aldı. İddiaya göre 3,1 milyar liralık teklif verdiği tesis için 1,1 milyon lira (o günkü kurla 65 bin dolar) ödedi. Kalan para santral için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan alınan borca sayıldı. Aynı ihalede Yunus Emre Termik Santrali de bu şirkete geçti.

Şirketlerin önemli bölümüne özelleştirme ya da işletme hakkı gibi yöntemlerle sahip olan holdingin hemen her şirketi vukuatlı.

Holdingin internet sitesinde kurucu Sebahattin Yıldız’ın mesajı adeta okuyucuyla dalga geçer nitelikte. Yıldız'a göre, "çalışanların mutluluğu, tartışmasız vazgeçilmezlerinden"miş.



İşçiye ödeme yapmama şirket politikası: Yağmalayarak büyüyen holding

Erdoğan Süzer'in derlediği verilere göre, Yıldızlar SSS Holding şirketlerinin hak gaspları şöyle:

Yunus Emre Termik Santrali: TMSF’den 2022’de alındı. Maaşını alamayan işçiler 2025 ve 2026’da iki kez üretimi durdurdu.

Trabzon Yomra–Sürmene Maden İşletmesi: İşçiler 2025’te 3 ay maaşlarını alamadı, işçilerin tazminatsız işten atıldığı öne sürüldü.

Giresun Şebinkarahisar Maden İşletmesi: İşletme, 2021 yılında zehirli atıklarıyla gündeme geldi, şirket çevre cezaları aldı.

Çanakkale Yenice Maden İşletmesi: 2020’de maaşlarını alamayan işçiler ile işten atılan işçiler ocağı işgal etti. Direniş 7 gün sürdü. Çanakkale Valisi’nin sözü ile eylem bitti ancak şirket birçok

işçiyi işten attı.

Eti Gümüş Kütahya: 2004’te özelleştirme ile aldı. İşletme 2019’da ödenmeyen işçi maaşları, işten çıkarmalar ve işçi eylemleriyle haberlere konu oldu.

Elazığ Maden İşletmesi: İşçilerin ve yerel halkın yüklü miktardaki alacakları gündeme geldi.

Yıldız Bakır: 2009’da özelleştirme ile alındı. Şirket, düzensiz maaş ödemeleriyle gündem oldu.

KMK Madencilik: İşçilerin, 2026 yılı Şubat ve Mayıs alacaklarının ödenmediği ücretsiz izne gönderildiği ifade ediliyor.

Çankırı Kurşunlu: 2014’te 7 ay maaş alamayan işçiler yolları kapattı. 2018’de bin işçinin ücretlerini alamadığı gibi işten çıkarıldığı haberleri geldi.

Bilecik Söğüt: Yer ve duvar karosu üretilen işletmede ücret ve tazminat sorunları uzun yıllardır devam ediyor. 2015’te 1150 işçi bu sebeplerle önce iş bıraktı, eylemler düzenledi. İşçiler, onay aranmadan ücretsiz izne çıkarıldı.

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ: 2010’da 485 milyon dolara özelleştirmeyle devralındı. Ancak 2013’te TETAŞ’a olan 180 milyon liralık borç ödenmeyince EPDK yönetime el koydu.

T24'ten Çiğdem Toker'in haberine göre, işçilerin maaşlarını yatırmayan patron Sebahattin Yıldız'ın 2020 yılında Osmanlı ve Karma Sanat Eserleri müzayedesindeki açık arttırmada 2. Abdülhamit’in cep saatine bir servet ödedi. Yıldız'ın saati 183 bin ABD doları karşılığında satın aldığı ortaya çıktı.

Sadece madencinin değil hepimizin cebinden çalmışlar: Teşvik aldılar, vergi ödemediler

Doruk Madencilik'in büyümesinde işçilerin hak gaspı yanında tüm ülkenin de çalınan emeği var. Şirket 2024'te 44,7 milyon, 2025'te de 86,5 milyon TL devlet teşviki aldı.

Nefes gazetesinden Nisanur Yıldırım'ın haberine göre, şirketin aldığı teşviğe rağmen 2022, 2023 ve 2024 yıllarında kurumlar vergisi ödemediği ortaya çıktı.

Bu noktada, "devletin rolü" konusunda Oğuz Oyan'ın bugün soL'da yayımlanan yazısında dikkat çektiği bir noktayı hatırlamakta fayda var. "Kamulaştırma" ifadesinin olumlu çağrışımlar yaratmasına rağmen, sermaye düzeninin bu başlıkta ters köşe yapabildiğini vurgulayan Oyan, AKP dönemindeki kamulaştırmaların büyük kısmının, sermayeye peşkeş çekilecek varlıklar yaratmak için yapıldığını yazdı. Yıldızlar SSS Holding'in yükselişi de doğrudan bu politikayla, AKP'nin işçiden esirgediği varlıkları şirketlere altın tepside sunmasıyla bağlantılı.

Memleketi Yıldızlar Holding'e ruhsatlamışlar

AKP iktidarında yağmalayarak büyüyen holdingin sicili de maden kazaları, iş cinayetleri, işçi grevleri, doğa katliamıyla dolu. Madenlerinin bulunduğu bölgelerde kimyasal atıkların derelere karıştığı iddiaları sürekli gündemdeyken, holdingin bir de "ruhsat zengini" olduğu ortaya çıktı.

Halk TV'de Bahadır Özgür'ün yazdığına göre, özellikle kendi adına aldığı çok sayıda altın madeni ruhsatı bulunan holding toplam 2 bin 364 adet ruhsata sahip. Bunun bin 433’ü arama, 577’si işletme ruhsatı talebi, 354’ü ise işletme. Ruhsatların 497’si endüstriyel hammadde, bin 662’si metalik madenler, 205’i de enerji madenleri.

Kaynak: Yıldızlar SSS Holding faaliyet raporu, Halk TV

18 Kasım 2021 günü, Yıldızlar SSS Holding’in bünyesindeki Nesko Madencilik’e ait atık havuzu göçtü. Ve ağır metalleri içeren 4 bin 500 ton zehirli atık Şebinkarahisar’ın verimli tarım arazilerine aktı. Bu madene ait atık havuzlarının yol açtığı tehlike sebebiyle 2014 yılında faaliyet durdurma kararı verilmişti. Ama işler durdurulmadı. Yeni atık havuzları inşa edildi. 2021’deki facia sebebiyle şirkete 12 milyon lira para cezası kesildi. Ve faaliyetin süresiz durdurulduğu açıklandı. Elbette sonra hemen faaliyet yeniden başlatıldı.

İşçiler hakkını aramaya devam ediyor

Tablo böyleyken memleketi soyan bu patronun ve ona göz yumanların hesap vermesi, suçlarının cezasını çekmesi gerekiyor.

Yoksulluğa ve açlığa mahkum edilmeye çalışılan maden işçileriyse 1 Mayıs'a günler kala Ankara'da direnmeye devam ediyor.