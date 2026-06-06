Doruk Madencilik işçilerine barikat, Yıldızlar Holding'e kıyak: 'Borçlar için kamu bankasından kredi verildi'

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Doruk Madencilik işçileri, sadece hak ettikleri maaş ve ücretleri alabilmek için aylar boyunca mücadele etti. "Bakanlık garantör oldu" diye işçilerin direnişinin üzerini örtmeye kalktılar, onu bile beceremediler, verdikleri sözleri tutmadılar. Devlet patronla bir oldu işçileri kandırdı, işçiler yeniden Ankara'ya gitmek üzere yollara düştü.

Vazgeçmeyen işçiler tüm alacaklarını tahsil ederek mücadeleyi kazandı.

İşçilere son olarak 100 milyon TL daha yatırıldı ve alacakların yüze 90’ından fazlası ödendi. Yıldızlar SSS Holding, kalan kısmın da Çarşamba gününe kadar ödeneceğinin sözünü verdi.

'İki bankaya kredi başvurusunda bulundular, biri şirketin borçlarını gerekçe göstererek reddetti'

Nefes'ten Nisanur Yıldırım'ın haberine göre, Yıldızlar SSS Holding bir süre önce iki bankaya işçilerin paralarını ödemek için kredi başvurusunda bulundu. Bankalardan biri şirketin kredi başvurusunu borçlarını gerekçe göstererek reddetti. Daha önce 178,4 milyon TL ödeme yapan şirket, önceki gün işçilerin eylemi holding önüne taşınınca işçilere 100 milyon TL daha ödeme yaptı.

Şirketin bu parayı bir gün içinde nasıl bulduğu ve bugüne dek ödemeyi neden geciktirdiği merak konusu oldu.

'Bakan yardımcısı bankanın üst düzey yetkilisini aradı'

İşçilerin holding önündeki eylemi sonrası, iddiaya göre, İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, diğer bankadan üst düzey bir yetkiliyi arayarak kredinin durumunu sordu ve "sorunun çözülmesini" istedi.

Bankanın bu telefon sonrası Yıldızlar SSS Holding’in kredi başvurusunu kabul ettiği öne sürüldü. Şirketin özkaynaklarıyla böyle yüklü bir ödemeyi yapma imkanı olmadığı için işçilere ödenen paranın büyük bir kısmının bankadan alınan krediyle yapıldığı öğrenildi.

'Şirket kamu kaynakları üstlensin diye zorladı'

Habere göre bir kaynak, “İçişleri Bakanlığı, işçilerin eylemini kamu düzeni sorunu olarak gördü. Şirket de bakanlıkların rahatsız olduğunu bildiği için bir kısmını onlar üstlensin istedi. Şirket, ‘Kamu kaynakları üstlensin’ ya da ‘Düşük faizli krediler alalım’ bakış açısına sahipti. Birbirlerini zorladılar. İşçiler tekrar eyleme başlayınca ikisi de zan altında kaldı. bir bankanın vermediği krediyi diğer banka niye vermiştir?” dedi.

Yağmayı, talanı, hırsızlığı iktidarın nasıl bilip göz yumduğunu, holdingin maaş ödemeden nasıl büyüdüğünü soL'da aktarmıştık.