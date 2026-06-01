Devlet patronla bir oldu işçileri kandırdı: Doruk Madencilik işçileri yine Ankara yolunda

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Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinden Ankara'ya yürüyerek günlerce direnen Doruk Madencilik işçileri, devletin garantörlüğünde varılan uzlaşmanın şirket tarafından hiçe sayılması üzerine yeniden eyleme geçti.

Yıldızlar SSS Holding'in tazminat, birikmiş maaş ve sendikal hakları ödeyeceğine dair taahhütlerini yerine getirmemesi, madencileri bir kez daha başkente yöneltti.

'Krizi çözdük' tablosunun altından oyalama çıktı

İçişleri Bakanlığı’nın "krizi çözdük" diyerek kamuoyuna ilan ettiği sürecin sonunda, işçiler bir bayramı daha alacakları gasp edilmiş halde geçirdi. Ödemeler için son tarih olarak belirlenen 15 Mayıs, hiçbir somut adım atılmadan geride kaldı.

Devletin hakemliği altında sermayenin verdiği vaatlerin, işçileri oyalamaya dönük bir taktik olduğu görülüyor.

Yaşananların ardından artık hiçbir bakanlığın yeni bir "garantörlük" teklifini meşru kabul etmeyeceklerini açıklayan madenciler, ödenmeyen haklarını almak üzere doğrudan muhatapların karşısına çıkmak için bugün yeniden Ankara'ya doğru yola çıktı.

Patrona sessizlik, işçiye TOMA ve barikat

Ancak patronların anlaşma şartlarını ihlal etmesine ve ödemeleri yapmamasına sessiz kalan garantör İçişleri Bakanlığı, hak arayan işçilerin karşısına bir kez daha kolluk kuvvetlerini çıkardı. Madencileri başkente taşıyacak araçlar, yol boyunca güvenlik güçleri tarafından çeşitli bahanelerle sürekli durdurularak eylemin önü kesilmeye çalışılıyor.

İşçileri Ankara'ya taşıyacak otobüslerden bazılarının yola çıkması bütünüyle engellenirken, yola çıkabilen otobüslerdeki madenciler soL'a yaşadıkları süreçle ilgili bilgi aktardı.

Madencilerin ilettiği verilere göre, güzergâh boyunca hemen her 10 kilometrede bir, TOMA eşliğinde kimlik kontrolü yapmak üzere polis ekipleri yerleştirilmiş durumda. Her kontrol noktasında durdurulan işçiler, GBT ve kimlik kontrolü bahanesiyle kasıtlı olarak oyalandıklarını ve engellendiklerini ifade ediyor.

Tüm bu engellemelere ve yavaşlatma çabalarına rağmen hakları için kararlılıkla yola devam eden madencilerin temel hedefi; alacaklarının ödenmesi amacıyla, verilen sözlerin garantörü konumundaki İçişleri Bakanlığı'nın önünde hak arayışını sürdürmek.

Öte yandan, Bağımsız Maden-İş yöneticileri ve madencilerden oluşan bir sendika heyeti, Bakanlıklarla görüşecek. Sendika yetkilileri görüşme talebinin Bakanlık tarafından geldiğini belirtti.

Doruk Madencilik'ten sonra Rino Seramik'te de Yıldızlar SSS Holding'de işçi düşmanlığı sınır tanımıyor

Yıldızlar SSS Holding’in Çankırı Kurşunlu’daki Rino Seramik fabrikasında da benzer bir sömürü tablosu yaşanıyor. 600'ü aşkın işçinin çalıştığı fabrikada, mart ve nisan ayı maaşlarının holding yönetimi tarafından "Doruk Madencilik'e aktarıldığı" gerekçesiyle ödenmemesi üzerine 30 Nisan'dan bu yana üretim tamamen durmuş durumda.

Geçmiş yıllarda da sürekli tekrarlanan maaş krizleri ve ödenmeyen milyonlarca liralık tazminat hakları nedeniyle sefalete itilen işçiler, artan borçları yüzünden faturalarını dahi ödeyemeyip elektrik ve gazlarının kesildiğini, patronun ise yerel basını susturarak bu ağır mağduriyetin duyulmasını engellediğini belirtiyor.

Madenciler ve aileleri: ‘Patron mu büyük, devlet mi?’

Engellemelere rağmen yola çıkabilen otobüslerdeki madenciler ve onlara eşlik eden aileleri, yaşadıkları süreci ve kararlılıklarını soL'a anlattı. 15 Mayıs'ta yapılması gereken ödemelerin yatırılmadığını hatırlatan işçiler, eylemin temel amacını şu sözlerle özetledi:

"5. ayın 15'inde bizim tazminatlarımız yatacaktı. Verilen sözler tutulmadı, o yüzden yeniden greve başlıyoruz."

"Yine eylemimize devam ediyoruz. Bu sefer söz değil, hesapta para görmek istiyoruz."

"Mücadeleye devam edeceğiz. Paramızı almadan geriye gelmeyeceğiz. Alıp da geleceğiz."

Sürecin başından beri "krizi çözdük" diyen devlet yetkililerinin patron karşısındaki tutumunu eleştiren bir işçi durumu "Devletten büyükmüş patron" sözleriyle ifade ederken, eşine destek için eyleme katılan bir madenci eşi ise İçişleri Bakanlığı'na şu soruyu yöneltti:

"Eşimize desteğe geldik çocuklarla. 15 gün önce patrona bir soru soruldu. Eşim sordu hatta, 'Patron mu büyük, devlet mi büyük?' diye. Onun cevabını almaya geldik. Bunun bize cevabını versinler. Cevabını bekliyoruz."

‘Bıçak kemiğe dayandı, bayram sefalet oldu’

Ödenmeyen haklar nedeniyle madenci ailelerinin bayramı büyük bir maddi sıkıntıyla geçirdiğini vurgulayan bir işçi ise tepkisini ve İçişleri Bakanlığı'na yönelik çağrısını şu ifadelerle dile getirdi:

"Millet aç, susuz. Bayramda sefalet oldu. Çoluğuna çocuğuna bayramlık alamadı, kurban alamadı, kesemedi. Daha ne yapacak bu millet? Nereye kadar bu milleti idare edecekler? Bıçak kemiğe dayandı, diyecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Ne gerekiyorsa o yapılacak bundan sonra."

Çalışma ve İçişleri Bakanlıklarının garantörlüğünde verilen taahhütlerin şirket tarafından hiçe sayıldığını hatırlatan madenciler, Ankara'ya gidişlerini engellemek için otobüslerinin iptal edildiğini ancak kendi imkânlarıyla başkente doğru yola çıktıklarını belirtti.

'Paramızı almadan bu yoldan asla dönmeyeceğiz'

Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, Beypazarı'nda yaptığı açıklamada, 15 Mayıs'ta yapılması gereken ödemeler için bakanlıkların gözetiminde verilen sözlerin tutulmadığını vurguladı. Şirketin işçi alacaklarını ödemek yerine devlet gözetiminde yandaş sendikaya 11 milyon lira aktardığını belirten Aksu, madenci ailelerinin bayramda bilerek sefalete mahkum edildiğini ifade etti. Aksu ayrıca, geçmişteki direnişlerde Enerji Bakanlığı önünde dondurucu soğuğa terk edilen madenciler için devletten hâlâ bir özür beklediklerini hatırlattı.

Emniyetin şoförleri araçlarını bağlamakla tehdit etmesi yüzünden Ankara'ya gidecek otobüslerin iptal edildiğini söyleyen Aksu, tüm baskılara rağmen anayasal haklarını kullanarak kendi imkânlarıyla başkente doğru yola çıkacaklarını ilan etti ve "Haklarımızı hesaplarımızda görene kadar karşımıza yasaklarla çıkmayın. Paramızı almadan bu yoldan kesinlikle dönmeyeceğiz" dedi.

İçişleri'ndeki görüşme bitti

Doruk Madencilik işçileri adına Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Gökay Çakır açıklama yaptı:

“İşvereni temsilen dört kişiyle görüştük. Şu zamana kadar parayı bulamadıklarını söylediler. İşçi arkadaşlarımızla yeni açıklamalarını konuşacağız. Onlarla müzakere sonrası kararımızı bildireceğiz.”

İşçiler Perşembe günü holding önünde toplanacak

İçişleri Bakanlığı'nda yapılan toplantının ardından işçilerle değerlendirme yapan Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, açıklama yaptı.

İşçilerin yaşadıkları sorunları anlattıklarını, patronun verdiği sözleri yerine getirmediğini ve işçilerin mağdur olduğunu ifade eden Çakır, "Görüyorum ki şu anda da yüz işçinin önünde bin polis var. Bu işçiler bunu hak etmiyor ama bir patrona kimse söz geçiremiyor. Bugün de gördüm ki patrona söz geçmiyor. Patron bize üç bakan öncülüğünde paraların hepsinin ödeneceğini söylemişti. Haziranın biri ödenmedi" diye konuştu.

ANKA'nın aktardığına göre Çakır, İçişleri Bakanlığı'nda yapılan toplantıya ilişkin, işyeri yetkililerinin kendilerine paraların ödeneceğini söylediğini, Bakanlıkta ise bu sürenin haziran sonuna kadar süreceğinin ifade edildiğini belirtti. Bakanlık yetkililerinin, "Bir ay içinde bu para yatacak" dediğini aktaran Çakır, "Biz bunu dinlemiyoruz, bu sözleri de kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Çakır, işçilerin ücretleri hesaplarına yatırılana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini, perşembe günü saat 12'de Yıldızlar Holding önünde toplanacaklarını ve herkesi dayanışmaya çağırdıklarını söyledi.